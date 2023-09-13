Maussan exhibe “cuerpos no humanos” en audiencia sobre OVNIS ante diputados

Durante la audiencia pública Fenómenos Aéreos Anómalos No Identificados en México, realizada en la Cámara de Diputados se presentaron los restos de dos seres que fueron recuperados en una mina de diatomea en Perú.

Jaime Maussan, periodista y director de Tercer Milenio, afirmó que esos seres fueron encontrados entre las provincias de Nasca y Palpa en 2017.

Agregó que estos "seres no humanos" fueron sometidos a diversos estudios científicos y de periodistas como él que se dedican a la investigación y divulgación del fenómeno Objetos Voladores No Identificados (OVNI).

Jois Mantilla, periodista e investigador de Otro Mundo Comunicaciones, afirmó que los cuerpos de estos seres llevan más de mil años.

"No son parte de nuestra evolución terrestre y después de desaparecer no hay una evolución posterior", afirmó Maussan ante legisladores y asistentes a la audiencia pública, mientras descubrieron dos cajas con cuerpos pertenecientes a dos seres no humanos.

Maussan afirmó que la UNAM hizo el análisis de carbono 14 tienen alrededor de mil años de antigüedad. no son seres recuperados en naves, sino que estaban sepultados,

El periodista indicó que debido a la diatomea, un alga fosilizada permitió su conservación, permite el desecamiento e impide el crecimiento de hongos y bacterias.

"No se trata de momias, se trata de cuerpos íntegros que no han sido manipulados en su interior, que tienen elementos que los hacen extraordinarios".

Jois Mantulla, periodista e investigador de Otromundo Comunicaciones, declaró que en las líneas de Nazca fueron hallados alrededor de 20 cuerpos de seres no humanos de manera informal, los cuales presentan tres dedos y cabezas alargadas. Su antigüedad data de los 700 a los mil 800 años, y sus cuerpos tienen una longitud que apenas alcanzan unos 60 centímetros, según estudios científicos a los que fueron sometidos.

"Es un extraordinario hallazgo porque son cuerpos disecados que pertenecen a dos especies desconocidas para la ciencia. Son dos especies que nunca se han visto", aseguró.

¿Qué dijo la UNAM sobre la vida extraterrestre?

Horas antes de la audiencia pública en la Cámara de Diputados, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en coordinación con el Instituto de Astronomía, emitieron un comunicado en el aseguraron que, al día de hoy, no existe ningún reporte que ofrezca evidencias de vida fuera de la Tierra, mucho menos visitas de civilizaciones de otros mundos.

Agregaron que existen distintas herramientas que buscan encontrar señales de vida extraterrestre mediante aparatos electromagnéticos, inclusive abordaron que alrededor del mundo han construido telescopios para vigilar los cielos, ya sea para descubrir algún asteroide, chatarra espacial o la presencia de inteligencias no humanas; sin embargo, no encuentran registro de estos últimos.

“A pesar de todos los estudios y monitoreo del cielo mencionados, hasta la fecha no hay ningún reporte observacional o experimental que ofrezca evidencias de vida fuera de la Tierra o de visitas de civilizaciones de otros mundos (...) Estamos conscientes de que la posible existencia de vida o civilizaciones más allá de nuestro planeta, incluidos los denominados FANIs (Fenómenos Aéreos No Identificados)”.

Comunicado a la opinión pública sobre la búsqueda de vida extraterrestre. pic.twitter.com/LZ3MhPFj5d — Instituto de Astronomía UNAM (@iaunam) September 12, 2023

Por último, la UNAM resaltó la importancia de analizar el tema minuciosamente, aseguraron que los primeros interesados en conocer si hay vida extraterrestre son los científicos, por esto para realizar cualquier tipo de afirmación es importante tener pruebas contundentes.

UNAM desconoce origen de los ‘seres no humanos’ mostrados por Jaime Maussan

Tras la presentación de Jaime Maussan frente a los diputados, la UNAM se pronunció sobre los dos 'seres no humanos' y aseguró que aún se desconocen sus orígenes, pues los trabajos de investigación que realizó solo muestran la antigüedad de los cuerpos, al mismo tiempo se deslindaron de la tergiversación que se le dio a los resultados.

"El LEMA se deslinda de cualquier uso, interpretación o tergiversación posterior que se haga con los resultados que éste emite", dice el boletín del Instituto de Física.

