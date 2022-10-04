Pablo Lyle es declarado culpable de homicidio involuntario
El actor Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte de un hombre cubano tras una pelea en la vía pública suscitada en 2019
El actor mexicano Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario por un tribunal en Estados Unidos, por lo que podría pasar hasta 15 años en prisión.
Al actor se le acusa de haber causado la muerte de un hombre cubano de 63 años de edad, en Miami, en marzo de 2019; desde entonces Pablo Lyle había estado esperando su juicio, el cual se retrasó por motivos de pandemia.
En los alegatos finales, la fiscalía concluyó su participación recordando la frase que el cubano mencionó antes de morir: “por favor no me hagas daño”.
En tanto, la defensa de Pablo Lyle siguió con su postura de que el mexicano actuó en defensa propia cuando el hombre se acercó de manera violenta al auto donde viajaba acompañado de su familia.
#BREAKING #Mexican #actor #PabloLyle found #guilty of manslaughter in 2019 punch that killed 63 year old Juan Ricardo Hernandez @ArlyAT51 @Telemundo51 #breakingnews #dayincourt https://t.co/xjEaW1Sshp pic.twitter.com/L2uxamdKPQ— JRodriguez (@JRodzMIA) October 4, 2022
El jurado tardó poco más de cuatro horas para presentar el veredicto en el que finalmente lo declararon culpable de homicidio involuntario por la muerte del cubano Jesús Ricardo Hernández.
Se espera que haya otra audiencia donde se dicte la sentencia contra Pablo Lyle, sin embargo, se habla de que podrían ser hasta 15 años de prisión, de acuerdo con las leyes de Florida.
¿Qué hizo Pablo Lyle?
El 31 de marzo de 2019, Pablo Lyle golpeó a Jesús Ricardo Hernández provocando que el señor de 62 años de edad se cayera, se golpeara en la cabeza y posteriormente muriera en un hospital de Miami, Florida.
De acuerdo con las declaraciones del actor mexicano, Pablo Lyle conducía hacia el aeropuerto internacional, cuando en un semáforo en rojo, el cubano se bajó para reclamarle a Lyle sobre una maniobra.
La discusión subió de tono y Pablo Lyle bajó de su carro para golpear en la cara al hombre, quien cayó al suelo y se golpeó en la cabeza con la banqueta. En el video utilizado en la corte, se ve que el hombre se desplomó al instante.