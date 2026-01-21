Brutal ataque en pleno consultorio; Sujeto apuñala y mata a su terapeuta en Florida

En Estados Unidos , una terapeuta fue brutalmente asesinada luego de atender a un paciente el lunes 19 de enero de 2026 en Florida.

Se trata de Rebecca White, una consejera de salud mental con licencia de 44 años. Ella dio consulta alrededor de las 21 horas. Tras ello, Michael Smith, de 39 años de edad, anterior paciente de la profesionista, irrumpió en la oficina ubicada en Orange County y exigió hablar con ella, pero cuando Rebecca le ordenó que se fuera, Smith la apuñaló a ella y al paciente, quien marcaba al 911 en ese momento.

Los investigadores confirmaron que el incidente ocurrió en el cuarto piso de un edificio de cuatro niveles. Rebecca falleció en el lugar, mientras que su paciente permanece hospitalizado. Steve Kendrick, quien trabaja en el edificio, compartió “Entras allí y piensas en la tragedia que ocurrió, pero quiero decir, tienes que entrar, tienes que trabajar, ¿sabes?”.

Historial criminal del atacante: delitos y final trágico

Michael Smith acumula un historial delictivo en el condado de Palm Beach, que incluye un delito sexual y secuestro . Alrededor de las 7:45 horas del martes 20 de enero, los ayudantes del Sheriff reportaron que Smith se quitó la vida cerca de un templo Mormón.

Impacto devastador en la comunidad de terapeutas de Florida

Cherlette McCullough, amiga y excompañera de oficina de Rebecca, describió el horror: "Esto ha sido devastador para nuestra comunidad de terapeutas y para mí personalmente. Rebecca era una excelente terapeuta". McCullough recibió numerosas llamadas de personas elogiando las habilidades de Rebecca, especialmente en su área de especialidad:

