¿Saldrá de prisión? Absuelven a ‘El Mochaorejas’ por el delito de secuestro; jueza asegura que las pruebas no fueron suficientes

¡Última hora! Una jueza absolvió a Daniel Arizmendi, mejor conocido como 'El Mochaorejas', por el delito de secuestro, además declaró compurgada la pena de ocho años de prisión por el delito de delincuencia organizada.

La Jueza Segunda de Distrito de Materia Penal del Estado de México, consideró que las pruebas presentadas por la entonces PGR no fueron suficientes.

Pese a al orden de liberación por este proceso, el criminal permanecerá en prisión debido a otros delitos como delincuencia organizada, homicidio agravado y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.

¿Cuántos años lleva 'El Mochaorejas' en prisión?

Daniel Arizmendi, uno de los criminales más temidos de México en la época de los noventa, lleva preso 27 años en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

¿Quién es 'El Mochaorejas'?

'El Mochaorejas', es uno de los criminales más atroces de México, un famoso secuestrador que se volvió en uno de los más temidos debido a su modus operandi e impunidad con la que trabajó.

Daniel Arizmendi, junto a su banda delictiva, secuestró alrededor de 20 personas. Como medida de extorsión, el criminal mutilaba las orejas de sus víctimas.

Acompañado por su hermano, Aurelio, formaron una banda de secuestradores que aterrorizó a México entre 1995 y 1998, marcados por la violencia y sanguinaria forma de operar, pues no solo mutilaban varias partes de su cuerpo, sino que al final terminaban por asesinarlos a pesar de haber cobrado el rescate.