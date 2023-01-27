¿Qué países te pagan por estudiar y cómo puedes postularte?

¿Sabías que hay países que te permiten estudiar gratis? Sí, existen diferentes naciones que pagan para que estudiantes extranjeros concluyan su aprendizaje académico dentro de su territorio; a continuación te dejamos una guía breve sobre diferentes países que pagan por estudiar.

Los estudiantes de cualquier parte del mundo tienen la libertad de elegir la nación que mejor les convenga para perfeccionar o concluir sus estudios, siempre y cuando se adapten a los requisitos solicitados.

Pero, ojo, debes tener en cuenta que no siempre se trata de becas completas, es decir que hay algunos lugares en los que los estudiantes deben cubrir algunos gastos a fin de acceder a este beneficio.

Países que te pagan por estudiar este 2023

Algunos de los países que pagan por estudiar este 2023 son los siguientes:



Alemania:

El Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) ofrece diferentes opciones para concluir carreras universitarias, maestrías, doctorados y posdoctorados, según se adapten a las necesidades de los solicitantes.

Para aplicar, únicamente deberás echar un vistazo a su página oficial y buscar la opción que más te convenga.



Bélgica:

La Universidad Vlaamse Interuniversitaire Raad, (vliruos) ofrece diversas becas a estudiantes y profesionales de África, Asia o América Latina, a fin de continuar con sus estudios; así como para realizar trabajos de campo o prácticas profesionales.



España:

A través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se ofrecen algunas opciones orientadas a fortalecer la capacidad de movilidad académica internacional.



Holanda:

La organización holandesa para la internacionalización de la educación (Nuffic) se encarga de llevar a ejecución la asignación de los programas de becas estudiantiles en el país neerlandés.

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Dinamarca

La asociación Study in Denmark es uno de los programas de educación del gobierno de Dinamarca para promocionar y otorgar becas estudiantiles a alumnos internacionales.



Australia

La beca Endeavour Awards se otorga, según el mérito de los postulantes, con la finalidad de permitir que ciudadanos de la región de Asia-Pacífico, Oriente Medio, Europa y América tengan la oportunidad de realizar estudios e investigaciones en Australia; así como desarrollarse profesionalmente.



Estados Unidos

El Programa Fulbright es una iniciativa de ayudas educacionales que otorga entre 2000 a 2500 dólares al mes, es decir, poco más de 30 mil pesos, únicamente por estudiar en EU.

Además, ofrece el beneficio de cubrir los gastos del boleto aéreo, visa, seguro médico y más. No obstante, los interesados no deberán tener más de 30 años.