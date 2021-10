Talibanes decapitan a jugadora de voleibol por practicar deporte

Los talibanes decapitaron a Mahjubin Hakimi, la capitana de la selección juvenil de voleibol de Afganistán, solo por practicar deporte, informó la entrenadora de la jugadora asesinada a un medio local.

De acuerdo con el medio, la entrenadora decidió dar las declaraciones bajo el seudónimo de Suraya Afzali por temor a represalias del régimen extremista. La mujer narró que la ejecución ocurrió a principios de octubre; sin embargo, se mantuvo en secreto porque sus padres temían por su vida, ya que fueron amenazados.

La entrenadora resaltó que el resto de las jóvenes del equipo de voleibol también temen por su vida, pues solo dos lograron huir del país tras el regreso de los talibanes al poder, por lo que el resto de las mujeres deportistas se encuentran escondidas a la espera de que alguna organización les dé asilo político.

Mahjubin Hakimi, defendia o Afeganistão pela seleção juvenil e um clube de lá, foi decapitada pelo talibã, não foi a primeira e, existem outras atletas escondidas querendo fugir do país.



Uma jovem, 18 anos.

Ela só queria jogar vôlei. pic.twitter.com/hft9kv4TO2 — Rob 🇨🇦 (@civilwards) October 21, 2021

“Todas las jugadoras del equipo de voleibol y el resto de las mujeres atletas están en una mala situación, desesperadas y asustadas. Todas se han visto obligadas a huir y vivir en lugares desconocidos”, advirtió.

Suraya Afzali también dijo que el resto de las jugadoras tuvieron que quemar sus uniformes y todo lo que pudiera relacionarlas con el equipo juvenil de voleibol, para salvarse y proteger a sus familias.

La jugadora Mahjabin Hakimi, además de defender la bandera nacional, también se desempeñaba en un equipo municipal de la capital afgana , actividad que no fue bien vista por los talibanes.

Talibanes negaron la práctica de algunos deportes a las mujeres

Cabe recordar que los talibanes decretaron que las mujeres no podían realizar deportes que “expongan sus cuerpos”, lo que confirmó el comisionado de Cultura del actual gobierno talibán, Ahmadullah Wasiq.

“No creo que a las mujeres se les permita jugar al cricket porque no es necesario que las mujeres jueguen al cricket. Pueden tener que afrontar situaciones en que no estén cubiertos su rostro o su cuerpo. El islam no permite que las mujeres sean vistas así”, manifestó.

La llegada de los talibanes al poder marcó un retroceso en los derechos de las mujeres afganas, quienes de nuevo tendrán que separarse de muchas actividades para protegerse, a pesar de que el régimen había señalado que no sería tan exigente.

Federación italiana de voleibol se pronuncia por decapitación de jugadora

La Federación italiana de voleibol lamentó el asesinato de la jugadora juvenil de la selección de Afganistán a manos de los talibanes y a través de un mensaje en sus redes sociales, dijo que toda la comunidad “está de luto”.

Una notizia terribile dall'Afghanistan, la giovane pallavolista Mahjabin Hakimi è stata decapitata. La sua colpa: praticare lo sport che amava, il #volley.

Sembra impossibile che nel 2021 qualcuno sia ucciso solo perché giochi a pallavolo. Invece è un'orrenda realtà#RipMahjabin pic.twitter.com/MUHzpoxqXN — Federvolley.it (@Federvolley) October 21, 2021

Su culpa: practicar el deporte que amaba, el voleibol. Mahjabin, como muchas otras chicas en Italia y en todo el mundo, cultivó su pasión por el voleibol en el Club de Voleibol del Municipio de Kabul, pero en comparación con otras compañeras, no había logrado salir de Afganistán en los últimos meses. Parece imposible que en 2021 alguien sea asesinado solo porque juega al voleibol, o aún peor, porque persigue sus sueños.

Para concluir el mensaje, la Federación indicó que les gustaría imginarse a la jugadora con un balón en las manos y libre para poder jugar al voleibol.