Hombre decapita a su esposa de 17 años en Irán

Un hombre decapitó a su esposa de 17 años de edad y después se paseó por las calles de Irán con la cabeza de la joven en una mano y el cuchillo con el que la asesinó en la otra, lo que provocó indignación en redes sociales.

Una agencia de noticias de Irán informó que el hombre decapitó a su esposa en complicidad con su hermano en Ahvaz, capital de la provincia de Jozestán. El momento en que el hombre sale a las calles con la cabeza de su esposa fue captado por algún transeúnte y después se compartió en redes sociales.

Medios locales informaron que las autoridades de Irán detuvieron al hombre y a su hermano, a quienes acusaron de matar a la esposa de 17 años, quien fue identificada como Mona Heidari.

De acuerdo con información proporcionada por medios iraníes, la joven fue víctima de matrimonio infantil y huyó a Turquía para escapar de su marido; sin embargo, el hombre la encontró, la llevó de vuelta a su país y la asesinó.

El policía Sohrab Hosseinnejad declaró para un periódico local que los dos acusado confesaron el asesinato de la esposa durante su comparecencia ante las autoridades del país y declararon que cometieron el crimen por “problemas familiares”.

See the beautiful smile of Mona heydari a 17 yr old girl who was beheaded by her husband yesterday.

She was a victim of forced marriage at the age of 12 & she had a 3 yr old boy.

This is how living under sharia laws looks like in Iran.

My heart is broken#LetUsTalk@FSeifikaran https://t.co/JhABwJgG67 pic.twitter.com/Hj0qHU9DnG — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) February 6, 2022

Matrimonio infantil en Irán

Defensores de derechos humanos señalaron que el matrimonio infantil fue uno de los causantes de la muerte de la joven de 17 años, quien se casó con el hombre que la asesinó cuando ella tenía 12 años y dejó un hijo de 3.

Por ello, varias organizaciones solicitaron a las autoridades de Irán reformar la ley de Protección de la Mujer contra la Violencia Doméstica, y su principal demanda es aumentar la edad mínima para que las mujeres se puedan casar, pues actualmente, las menores pueden contraer matrimonio a partir de los 13 años de edad con hombres mucho mayores.

Un abogado iraní declaró para un periódico local que la ley no otorga la suficiente protección para las mujeres y al "no determinar racionalmente la edad legal para casarlas, y poner final al matrimonio infantil, se abre el camino a los crímenes de honor".