Al menos 56 muertos deja ataque suicida en mezquita de Pakistán

Unos minutos antes de que las personas comenzaran sus oraciones en una mezquita chiita, se produjo un presunto ataque suicida que dejó varios muertos y heridos en Peshawar, Pakistán.

El saldo hasta el momento es de 56 muertos, de acuerdo con un funcionario del Hospital Lady Reading, citado por Reuters. A este lugar se trasladaron la mayoría de las víctimas que dejó el atentado.

Mohammad Sajjad Khan confirmó que debido al ataque suicida, la zona se encontraba en estado de emergencia, por el número de heridos y muertos que dejó este acto, cuyas imágenes comenzaron a circular en redes sociales.

Por su parte, Ijaz Khan, alto oficial de la policía, confirmó que lo ocurrido en la mezquita se trataba de un ataque suicida, que hasta ahora ha causado la muerte de al menos 56 personas.

Ijaz Khan, citado por Reuters, explicó que dos hombres presuntamente armados llegaron a las inmediaciones de la mezquita a bordo de una motocicleta, pero la policía los detuvo para registrarlos.

ایس ایس پی آپریشنز ہارون رشید کا پشاور خودکش بم دھماکے میں شہداء کی رہائش گاہوں کا دورہ



ایس ایس پی آپریشنز نے شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر شہداء کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی۔ pic.twitter.com/4OPo3wHifg — Capital City Police Peshawar (@PeshawarCCPO) March 4, 2022

No obstante, los hombres abrieron fuego contra la policía e ingresaron a la mezquita, donde las personas se preparaban para iniciar las oraciones pero fueron sorprendidos por el atentado.

Hasta el momento, ningún grupo se atribuyó el ataque suicida en Pakistán, territorio que ha sido blanco de militantes islamistas musulmanes sunitas, entre ellos el Estado Islámico.

Primer ministro de Pakistán condena ataque suicida

Imran Khan, primer ministro de Pakistán, condenó el ataque suicida en la ciudad de Peshawar y lamentó que por este hecho se tenga registro de al menos 56 muertos y varios heridos.

“Con pesar por la pérdida de vidas preciosas di instrucciones para proporcionar ayuda médica inmediata a los heridos”, detalló el primer ministro en sus redes sociales.

El ataque suicida ocurrió cuando el equipo australiano de cricket se encuentra en Pakistán, para realizar una gira por primera vez en más de 20 años. Los jugadores permanecen en la capital Islamabad, a 140 kilómetros de Peshawar.

“Doy la bienvenida al equipo de cricket de Australia después de 24 años. Los fanáticos del cricket pakistaní siempre han mirado al cricket australiano con respeto y son muy apreciados. Todos esperamos con ansias una serie muy competitiva e interesante”, declaró previamente Imran Khan.

