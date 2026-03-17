PAN exige aclarar autorización exprés de organización ligada a López Obrador para apoyar a Cuba

La creación de una organización donataria impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para recaudar recursos con el argumento de apoyar al pueblo de Cuba generó cuestionamientos en la oposición. Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) pidieron al gobierno federal explicar con claridad los criterios utilizados para autorizar su operación en un tiempo inusualmente corto.

El diputado federal Héctor Saúl Téllez Hernández advirtió que el proceso levanta sospechas, pues —según señaló— la autorización para que una organización pueda recibir donativos suele tardar varios meses debido a los controles administrativos y fiscales que deben cumplirse.

Dudas por la rapidez en la autorización

De acuerdo con el legislador panista, el aval otorgado para la creación de la organización humanitaria dirigida a América Latina se habría conseguido en tiempo récord, lo que genera interrogantes sobre el procedimiento seguido por las autoridades.

Téllez Hernández sostuvo que, ante esta situación, tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como el Servicio de Administración Tributaria deben informar públicamente cómo se realizó el trámite, qué requisitos se evaluaron y qué criterios técnicos se aplicaron para conceder la autorización.

El diputado insistió en que el proceso debe transparentarse para evitar la percepción de un posible tráfico de influencias o de trato preferencial, especialmente por tratarse de una iniciativa vinculada con el exmandatario.

Piden mecanismos para evitar lavado de dinero

Además de aclarar el procedimiento, el legislador del PAN exigió que el gobierno federal explique qué mecanismos de vigilancia y control se implementarán para supervisar el origen y destino de los recursos que recaude la organización.

De acuerdo con el planteamiento del legislador, es indispensable garantizar que los donativos no provengan de actividades ilícitas ni puedan ser utilizados para el lavado de dinero. También pidió establecer filtros claros para evitar que los recursos recaudados en territorio mexicano terminen financiando al régimen político de Cuba.

El diputado afirmó que la ayuda humanitaria debe estar plenamente regulada y sometida a controles estrictos, especialmente cuando involucra transferencias internacionales.

Llamado a transparencia y rendición de cuentas

El PAN reiteró que no se opone a la ayuda humanitaria, pero subrayó que cualquier organización que maneje donativos debe operar con absoluta transparencia y bajo reglas claras.

Por ello, el legislador pidió que las autoridades fiscales informen de manera detallada sobre el procedimiento seguido para autorizar la organización y las medidas que se aplicarán para fiscalizar sus operaciones.

Finalmente, Téllez Hernández sostuvo que la confianza pública en este tipo de iniciativas depende de que se garantice la rendición de cuentas y de que no existan dudas sobre el uso de los recursos recaudados.