Con mantas, PAN pide nombramientos de comisionados del INAI, en el Senado

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) colocó dos mantas gigantes, tanto en el interior como en el exterior del Senado de la República Mexicana, con la leyenda: "Nombramientos del INAI ¡Ya!", esto, para exigir la elección de los mismos, pues actualmente el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Cabe recordar que, desde el pasado miércoles 12 de abril, la presidenta del INAI, señaló que el órgano no puede sesionar por la falta de comisionados, esto, a través de su cuenta de Twitter.

Blanca Lilia, presidenta del INAI, rechaza falta de elección para comisionados |Twitter @bl_ibarra

El INAI no opera desde el 1 de abril por falta de comisonados

Desde el pasado 1 de abril, el INAI no puede operar por falta de comisionados, esto, después del veto impuesto por el mismo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), donde no aceptó la elección de Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso al acusar que “hubo un pacto”.

Y es que, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establece que las sesiones de su pleno del INAI serán válidas con la asistencia de al menos cinco personas comisionadas, incluyendo la presidencia, al mando de Blanca Lilia Ibarra.

El último día de operación del INAI fue el pasado 31 de marzo, esta se dio con el quórum completo de cinco comisionados; en ese sentido, Blanca Lilia expresó que confiaba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en el Senado Mexicano para que pronto designaran a los funcionarios.

Designación de comisionados del INAI a la espera

La designación de los comisionados del INAI se encuentra a la espera para que se realice en el Senado de la República; sin embargo, la tarea ha sido pospuesta en diversas ocasiones, por lo cual, la oposición ha señalado el hecho.

En este sentido, el secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, afirmó este mismo jueves que es "prácticamente imposible" que se designen a los nuevos comisionados del INAI en el actual periodo de sesiones.

Tan solo el día anterior, con 48 votos por parte de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, el pleno rechazó someter a votación la elección de los comisionados del INAI.