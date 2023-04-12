Pleno del INAI no puede sesionar por falta de comisionados, señala Blanca Lilia

La presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia, señaló que el INAI no puede sesionar por falta de comisionados, esto, a través de su cuenta oficial de Twitter este miércoles 12 de abril.

"Hoy el Pleno del INAI no podrá sesionar por falta del quórum legal para hacerlo. En esta Sesión Pública se resolverían, en promedio, 500 medios de impugnación de la ciudadanía, los cuales quedarán en espera hasta que se concluya el proceso de designación en el @senadomexicano", escribió a través de Twitter Blanca Lilia.

Hoy el Pleno del INAI no podrá sesionar por falta del quórum legal para hacerlo.



En esta Sesión Pública se resolverían, en promedio, 500 medios de impugnación de la ciudadanía, los cuales quedarán en espera hasta que se concluya el proceso de designación en el @senadomexicano. pic.twitter.com/AEQzRq1vQ1 — Blanca Lilia Ibarra (@bl_ibarra) April 12, 2023

INAI es inoperante desde el 1 de abril por falta de comisionados

Cabe recordar que desde el pasado 1 de abril, el INAI se convirtió en inoperante después del veto impuesto por el mismo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues el comisionado Francisco Javier Ramírez Acuña terminó su periodo, quedando así el pleno incompleto.

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establece que las sesiones del pleno del INAI serán válidas con la asistencia de al menos cinco personas comisionadas, incluyendo la presidencia.

La designación de los comisionados del INAI para que el pleno pueda volver a operar se encuentra en espera hasta que se realice en el Senado de la República.

Fue el pasado 31 de marzo cuando Blanca Lilia dio a conocer sobre la última Sesión Extraordinaria con quórum de cinco comisionados en el INAI y expresó que confiaba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en el Senado Mexicano para que pronto designaran a los funcionarios.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reprochó la baja calificación para llegar al #INAI de Rafael Luna, vinculado con Morena y aseguró que Yadira Alarcón, quien también fue vetada como consejera tiene estrecha relación con #PAN pic.twitter.com/nsH0cLLYIj — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 16, 2023

¿Por qué AMLO vetó al INAI por nombramiento a comisionados?

Desde el pasado mes de abril de 2022, el INAI funcionaba con el mínimo de comisionados, es decir, con cinco, por esta razón fue que el Senado apresuró las elecciones internas del instituto a la sesión del 1 de marzo; sin embargo, AMLO rechazó el nombramiento de los comisionados Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso al acusar que "hubo un pacto".