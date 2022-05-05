Panamá y Argentina confirman casos de hepatitis infantil aguda

El Ministerio de Salud de Argentina y el de Panamá informaron que detectaron los primeros casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido, que también serían los primeros registrados en América Latina.

Las autoridades sanitarias de Argentina indicaron que el primer caso de hepatitis infantil aguda se registró en el Hospital de Niños de zona norte de la ciudad de Rosario, Santa Fe.

Detallaron que el miércoles detectaron un cuadro de hepatitis infantil aguda grave de origen desconocido en un paciente de ocho años.

Este primer caso de hepatitis infantil aguda enArgentina se suma a los 228 registrados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en al menos 20 países europeos.

En tanto, el Instituto Conmemorativo Gorgas también confirmó un caso de hepatitis infantil aguda en un niño de dos años de edad, residente del este de Panamá.

Las autoridades de Panamá, aseguraron que el menor se encuentra fuera de peligro, luego de permanecer internado en el Hospital del Niño.

“Ante este caso, se ha intensificado la vigilancia epidemiológica y ya se remitió la alerta de vigilancia a todas las instalaciones sanitarias, tanto de la Caja de Seguro Social, al igual que del Minsa y de centros hospitalarios privados”, informó en un comunicado Lourdes Moreno, jefa nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud de Panamá.

Los primeros casos de hepatitis infantil aguda

De acuerdo con la OMS los primeros casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido comenzaron con 10 niños en Reino Unido, todos los enfermos eran menores de edad.

Unas semanas después, circularon 75 enfermos más en Estados Unidos, Israel, Bélgica e Indonesia, en este último ya se contabilizaron las primeras tres muertes por hepatitis infantil aguda de origen desconocido.

¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis infantil aguda?

El Ministerio de Salud de Panamá informó que la hepatitis infantil aguda se transmite a través de gotitas. Detalló que los síntomas son: fiebre alta, color amarillo en la piel, dolor abdominal, entre otros.

Por lo que exhortaron a los padres de familias estar pendientes de estos síntomas, y pidió a la población continuar con el uso de cubrebocas, ya que también funciona como barrera para evitar el contagio de hepatitis infantil.

