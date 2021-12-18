Pandemia de Covid-19 desata ola de rechazo a los migrantes: OIM

Antonio Vitorino, director general de la Organización Internacional para la Migración (OIM), indicó que la pandemia de Covid-19 desató una ola de rechazos a los migrantes y su creciente instrumentalización con fines políticos, actos que calificó como “inaceptables”, durante un mensaje en el marco del Día Internacional del Migrante.

Vitorino indicó que "la respuesta a la pandemia de Covid-19, mostró la importancia de los trabajadores migrantes para que todos estemos seguros", subrayó en su mensaje compartido en video.

El director de la OIM explicó que con los cierres generados por la pandemia, miles de migrantes quedaron varados sin refugio, separados de sus familias y con un futuro incierto, por lo que exhortó a terminar con la xenofobia.

Antonio Vitorino detalló que los migrantes benefician a los países de acogida y de origen, pues tan solo el año pasado, a pesar de la pandemia, los migrantes enviaron remesas de 540 millones de dólares, lo que apoya al desarrollo de naciones de bajos recursos.

“Son una prueba de su diligencia, espíritu empresarial y la comunidad de la que nos beneficiamos todos”.

Por lo que exhortó a los gobiernos del mundo incluir a los migrantes en sus programas de recuperación económica independientemente de su situación jurídica. Mientras tanto la OIM se comprometió a reforzar y establecer las vías migratorias legales que permitan proteger la soberanía nacional y derechos humanos.

Por su parte, datos de la ONU muestran que en 2020, 281 millones de personas o el 3.6 por ciento de la población mundial, eran migrantes internacionales.

OIM condena tráfico ilegal de migrantes en el mundo

El director de la OIM condenó la impunidad con la que actúan los “inescrupulosos” traficantes de personas que operan en las principales rutas migratorias en el mundo. En ese contexto, pidió respetar el Estado de Derecho y tomar medidas contra quienes explotan a los más vulnerables.

“Nunca ha sido tan urgente como hoy demostrar solidaridad con las personas migrantes”, afirmó en su mensaje durante el Día Internacional del Migrante.

