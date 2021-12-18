Día Internacional del Migrante: ¿Cómo sería un día sin ellos?

¿Qué pasaría si no existiera la migración? ¿Cómo sería un día en el mundo sin migrantes? Contrario a lo que muchas personas piensan, este grupo contribuye a formar una sociedad más fuerte, sobre todo en la economía mundial, por ello, este Día Internacional del Migrante reconoce su aporte.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los migrantes aportan desarrollo e innovación tanto a sus países de origen como a las naciones a las que se dirigen para mejorar su calidad de vida.

La ONU destacó que en la mayoría de los países occidentales se encuentran estancados debido al envejecimiento de su población, por lo que es necesario contar con migrantes para mantener el crecimiento económico.

De tal forma, la ONU pide apoyar una migración segura y ordenada, pues con esto se apuesta por el bien común y de los países desarrollados.

La Organización de las Naciones Unidas indicó que a nivel mundial 164 millones de trabajadores están empleados en países diferentes de donde nacieron. De esa cifra, los países de ingreso alto cuentan con 111.2 millones de migrantes, lo que representa el 67.9 por ciento.

Mientras que en las naciones de ingreso mediano-alto laboran 30.5 millones de migrantes, el 18.6 por ciento del total. Los países de economía mediana-baja emplean a 16.6 millones de migrantes, el 10.1 por ciento. Finalmente, los países de ingreso bajo tienen 5.6 millones de empleados migrantes, 3.4 por ciento.

De acuerdo con la ONU, el 23 por ciento de estos migrantes se encuentra en América del Norte, un 23.9 por ciento en el norte, sur y oeste de Europa, y 13.9 por ciento en los países árabes.

Mientras que Europa del Este, África Subsahariana, Asia Sudoriental y el Pacífico, y Asia Central y Occidental albergan a más del cinco por ciento de trabajadores migrantes y el norte de África alberga menos del uno por ciento.

|Reuters

La ONU también especificó que la mayoría de los migrantes están entre las edades de 25 y 64 años, lo que significa que sus países de origen están perdiendo un potencial económico y laboral importante.

¿Por qué se celebra el Día Internacional del Migrante?

El 4 de diciembre de 2000 la Asamblea General proclamó el 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante debido al gran aumento de los flujos migratorios en el mundo.

Los Estados Miembros de la ONU, así como organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, celebran el Día Internacional del Migrante difundiendo información sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los migrantes.

