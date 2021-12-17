ONU pide a México investigar muerte de 57 migrantes en Chiapas

La Organización de la Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos pidió a las autoridades mexicanas investigar el accidente en el que fallecieron 57 migrantes tras volcar un tráiler en la carretera Tuxtla-Chiapa, Chiapas, el pasado 9 de diciembre.

Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina de los derechos humanos de la ONU, exhortó a México a investigar el accidente para garantizar justicia a las víctimas y sus familias.

“Estamos consternados por la muerte de estas personas en el sur de México y urgimos a las autoridades a que lleven a cabo una investigación sobre los hechos con el fin de garantizar justicia para las víctimas y sus familiares”, expresó Ravina de la ONU.

|Reuters

Shamdasani aprovechó el momento para expresar la preocupación de la ONU por el incremento de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en México, y subrayó el gran número de menores de edad que emprenden el viaje para llegar a Estados Unidos.

La funcionaria de la ONU detalló que el número de menores migrantes aumentó este año, pues pasó de cuatro mil 985 en 2020 a 32 mil 309 en 2021, de acuerdo con datos ofrecidos por la asociación Save the Children.

También mencionó que es alarmante para la ONU la aplicación del programa “Quédate en México”, debido a que representa que cientos de migrantes serán trasladados de Estados Unidos a México mientras esperan respuesta sobre su solicitud de asilo en el país norteamericano.

CNDH investiga accidente que dejó 57 migrantes muertos en Chiapas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que investigará las presuntas violaciones a derechos humanos, durante el accidente que causó la muerte de 57 migrantes en Chiapas.

A través de un comunicado, se anunció que personal de la CNDH solicitó información a las diversas autoridades involucradas en los hechos, entre ellas, al Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional, FGR y Fiscalía General del estado de Chiapas.

CNDH aseguró que permanecerá atenta y vigilante para salvaguardar el respeto de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad internacional, así como al desarrollo de las investigaciones que realicen las autoridades competentes, y que permitan el esclarecimiento de los hechos, el conocimiento de la verdad y la reparación integral en favor de las víctimas.

