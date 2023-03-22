Guerra de pandillas desencadena crisis de desplazamiento en Haití

Más de 1,300 personas han sido desplazadas por la violencia en Haití. Huyen de la inseguridad y hoy se encuentran en un campo de refugiados en Delmas 19, uno de los barrios de la comuna de Delmas, debido a la violencia desatada por la guerra entre bandas criminales y pandillas en el país.

El martes 21 de marzo Reuters mostró en su mayoría a niños y mujeres viviendo en malas condiciones en el campamento, donde yacen dentro de tiendas de campaña sin saber cuándo podrán regresar a casa.

La mayoría de los refugiados han estado en el centro desde el 14 de febrero, según un monitor del campamento identificado como Baptiste Reginald, quien también agregó que las personas han tenido que abandonar sus hogares desde enero debido a una guerra de pandillas que estalló en la comuna de Croix- des-Bouquets, Haití.

"Tuve que irme de mi casa por culpa de las pandillas; mi casa se quemó y no pude salvar nada. Tuve que irme con mis hijos", dijo Elie Roselene, una mujer refugiada en el campamento.

El grupo de derechos locales RNDDH estima que las pandillas, no las fuerzas de seguridad de Haití, ahora controlan toda la capital, Puerto Príncipe, y más de la mitad del país.

Enfrentamientos entre pandillas en la capital y otros lugares de Haití han dejado 187 muertos y más de 150 heridos en menos de dos semanas, informó la ONU el martes.https://t.co/rwiSjIDNpl — Voz de América (@VozdeAmerica) March 22, 2023

Cifra de desplazados en Haití

Al menos 160,000 personas en Haití han sido desplazadas en una crisis provocada por el aumento de la violencia entre bandas fuertemente armadas, dijo el martes (21 de marzo) Naciones Unidas, estimando que más de 530 personas han muerto este año.

La oficina de la ONU dijo que al menos 208 personas murieron durante dos semanas de brutales combates a principios de marzo, con francotiradores implicados en disparar al azar a personas en sus casas o en las calles.

La violencia sexual masiva también se usa contra mujeres y niñas para aterrorizar, castigar y presionar a las familias para que paguen rescates por secuestro, dijo la oficina.