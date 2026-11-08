¡Pánico en feria de Estados Unidos! Dos adolescentes provocan accidente en juego mecánico; hay varios heridos

Dos adolescentes de 13 años fueron acusados por su presunta responsabilidad en un accidente ocurrido en una atracción mecánica durante una feria en el condado de Columbia, Georgia, Estados Unidos. El incidente dejó a una mujer lesionada, quien tuvo que ser trasladada en ambulancia, además de dos menores que recibieron atención médica por heridas leves.

Las primeras investigaciones apuntan a que los adolescentes se sujetaron de las manos mientras ocupaban asientos diferentes del juego, pese a que trabajadores de la feria ya les habían advertido que no realizaran esa maniobra.

La atracción perdió estabilidad cuando comenzó a disminuir su velocidad y varios usuarios terminaron involucrados en las colisiones.

Así ocurrió el accidente en la feria de Georgia

El incidente se registró mientras la atracción mecánica se encontraba en funcionamiento; de acuerdo con las autoridades, los dos menores habrían ignorado las indicaciones del personal y mantuvieron contacto entre sus asientos, una conducta que habría interferido con el movimiento normal del juego.

Un video del momento comenzó a circular en redes sociales y muestra cómo la estructura pierde estabilidad conforme disminuye la velocidad. La grabación fue realizada por una madre que señaló que sus hijos se encontraban entre los asistentes que viajaban en la atracción.

Las circunstancias del accidente quedaron bajo investigación de las autoridades del condado, que buscan establecer cómo ocurrió la secuencia de movimientos que terminó con varios pasajeros golpeándose durante el recorrido.

Una mujer fue trasladada en ambulancia tras el impacto

Entre las personas afectadas se encontraba una mujer que sufrió lesiones al golpearse contra la estructura del juego mecánico. Debido a su condición, fue trasladada en una ambulancia desde las instalaciones de la feria.

Además, dos niños recibieron atención médica por heridas leves.

🚨🇺🇸 Funcionários avisaram várias vezes, mas duas jovens não deram ouvidos, e a diversão no parque de diversões se transformou em tragédia.



No Condado de Columbia, Geórgia, EUA, dois jovens se agarraram intencionalmente aos balanços de um carrossel giratório em um parque de… pic.twitter.com/MXeVDXs8kR — Conservatism And Elegance 🇺🇲 (@ThayzzySmith) November 8, 2026

¿Qué cargos enfrentan los adolescentes de 13 años?

La Oficina del Sheriff del Condado de Columbia informó que los dos menores recibieron documentación en la que se detallan los cargos que enfrentan por el incidente; debido a su edad, posteriormente fueron entregados a sus padres.

Las autoridades señalaron que el personal de la feria había intervenido previamente para advertirles sobre los riesgos de sujetarse entre sí mientras la atracción estaba en movimiento.

El caso abrió una investigación sobre lo ocurrido y las consecuencias de ignorar las instrucciones de seguridad.