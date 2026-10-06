Emergencia en feria de Atizapán: Tres personas salen proyectadas tras accidente en juego mecánico

Seis personas resultaron afectadas tras un accidente ocurrido durante los festejos de San Francisco de Asís, en Barrio Norte, Atizapán de Zaragoza, Estado de México; el incidente se registró la noche del domingo 5 de octubre mientras un juego mecánico de la feria se encontraba en funcionamiento y movilizó a los servicios de emergencia del municipio.

De acuerdo con el reporte de las autoridades locales, tres de los usuarios salieron proyectados de la atracción y otras tres personas resultaron golpeadas; paramédicos de Protección Civil atendieron a los seis afectados en el lugar y determinaron que se encontraban estables, sin lesiones consideradas graves, por lo que ninguno necesitó ser llevado a un hospital.

¿Qué ocurrió con el juego mecánico en Atizapán?

El accidente en la feria ocurrió durante las celebraciones patronales dedicadas a San Francisco de Asís, una festividad tradicional de Barrio Norte que contempla la instalación de juegos mecánicos como parte de sus actividades.

Los primeros datos recabados por las autoridades indican que el juego operaba con normalidad cuando ocurrió el incidente; de manera preliminar, no se habría identificado una falla mecánica evidente en la atracción.

Una de las líneas de investigación apunta a que una puerta de seguridad pudo no haber quedado asegurada correctamente, situación que habría permitido que tres usuarios salieran proyectados mientras el juego estaba en movimiento; hipótesis que deberá ser confirmada o descartada mediante las investigaciones correspondientes.

Detienen al operador tras el accidente en feria de Atizapán

Después del incidente, elementos de Seguridad Pública municipal detuvieron al operador de la atracción y lo pusieron a disposición de la autoridad ministerial; la Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una carpeta de investigación para establecer qué ocurrió y determinar las posibles responsabilidades.

Mientras avanzan las diligencias, personal de Protección Civil municipal comenzó la revisión del juego involucrado, además de inspeccionar las demás atracciones instaladas para las festividades.

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