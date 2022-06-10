Ganadora de un concurso a la panza más grande de mujer embarazada

Managua, la capital de Nicaragua, celebró un extraño concurso para descubrir a la mujer embarazada con la panza más grande.

El concurso, organizado por una emisora de radio local, contó con 19 participantes.

La ganadora fue Leyla Rebecca Hernández, una mujer de 31 años de edad y nueve meses de embarazada. Su panza grande hizo a la mujer embarazada acreedora a una nevera, productos de bebé y 130 dólares, algo así como 2,500 pesos mexicanos.

Ganadora del concurso a la panza de embarazada más grande:

Todas mis amigas me dijeron que participara porque vieron que mi panza era grande. Me dijeron que iba a ganar.

La panza de esta mujer embarazada medía 57 centímetros.