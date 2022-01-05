Papa Francisco pide que la adopción de niños se simplifique

El Papa Francisco afirmó que la adopción es una actitud generosa que cumple el sueño de los niños que necesitan una familia, por lo que pidió a las instituciones facilitar los trámites para lograr este proceso.

Durante la audiencia general de este 5 de enero, el pontífice recordó que San José fue el padre putativo y no biológico de Jesús, a quien reconoció jurídicamente y le dio un nombre.

“José nos muestra que este tipo de vínculo no es secundario, no es un expediente. Este tipo de elección es una de las formas más sublimes de amor, de paternidad y maternidad”, dijo el Papa Francisco.

San José, tú que has amado a Jesús con amor de padre, protege a los muchos niños que no tienen familia y desean un papá y una mamá. Sostén a los cónyuges que no consiguen tener hijos, ayúdalos a descubrir un proyecto más grande. #AudienciaGeneral — Papa Francisco (@Pontifex_es) January 5, 2022

En el Aula Paolo VI del Vaticano, el Santo Padre hizo un llamado a no tener miedo de elegir la adopción, ya que no se trata de asumir un riesgo, sino de acoger a los niños que necesitan un hogar, “para que nadie se sienta privado de un vínculo de amor familiar”.

¡Cuántos niños en el mundo esperan que alguien cuide de ellos! Y cuántos cónyuges desean ser padres y madres, pero no lo consiguen por motivos biológicos.

En este sentido, exhortó a las instituciones dedicadas a promover la adopción a que siempre estén dispuestas a ayudar y que simplifiquen los procedimientos para que los interesados en este trámite, lo concluyan con éxito.

Al facilitar la adopción, continuó el Papa Francisco, se puede ayudar a que los niños cumplan el sueño de tener una familia y a que los cónyuges les entreguen su amor.

Papa Francisco lamenta que parejas tengan perros en lugar de hijos

El pontífice también habló sobre la responsabilidad de la paternidad y reconoció que nadie nace siendo padre, sino que se hace, “no solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente”.

También lamentó que actualmente las parejas prefieren no tener hijos o solamente uno, algo que describió como una “negación de la paternidad y maternidad” que le quita humanidad a la civilización.

Expuso que muchas parejas no quieren tener hijos o si deciden ser padres, solo llega un nuevo miembro a la familia, pero optan por tener dos perros o dos gatos.

“Los perros y gatos ocupan el lugar de los hijos, nos hace reír pero es la realidad”, comentó el Papa Francisco. Con esto “se pierde la riqueza de la paternidad y la maternidad, y sufre la patria”, añadió.

“Los que viven en el mundo y se casan, piensen en tener hijos, en dar la vida, porque son ellos los que te cerrarán los ojos, los que quedarán para el futuro. Si no puedes tener hijos, piensa en la adopción”, concluyó el Santo Padre.

