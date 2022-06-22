El Papa Francisco está consternado por asesinato de sacerdotes jesuitas

Durante la audiencia de los miércoles, el Papa Francisco dijo estar consternado por el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Urique, Chihuahua, el domingo pasado.

"Expreso mi dolor y consternación por el asesinato en México, anteayer, de dos religiosos, mis hermanos jesuitas, y un laico. Tantos asesinatos en México", dijo el Obispo de Roma ante miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro del Vaticano.

Asesinan a dos sacerdotes jesuitas en una iglesia de Urique, Chihuahua

"Me acerco con afecto y oración a la comunidad católica afectada por esta tragedia. Una vez más repito que la violencia no resuelve los problemas sino que aumenta el 'sufrimiento inútil'", agregó el Papa Francisco.

El martes, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el ataque contra los dos sacerdotes jesuitas.

"La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales (79 años) y Joaquín César Mora Salazar (80 años) ocurrido el 20 de junio en la parroquia de Francisco Xavier en Cerocahui, Chihuahua.", dijo la ONU-DH en un comunicado.

Identifican al responsable del asesinato de sacerdotes jesuitas

Las autoridades de Chihauhua identificaron a José Noriel Portillo, El Chueco, como el presunto autor material del asesinato de los dos sacerdores jesuitas y un guía de turistas en la comunidad perteneciente al municipio de Urique.

El Chueco tiene de 30 años, es oriundo de Urique, y está relacionado con la tala ilegal, además del narcotráfico; es señalado como operador de Los Salazar en la Sierra Tarahumara, brazo armado del Cártel de Sinaloa, encabezado por los hijos de El Chapo Guzmán.