Papa Francisco viaja a Canadá, para pedir perdón a pueblos indígenas

En punto de las 9:16 de este domingo 24 de julio, el Papa Francisco inició su viaje apostólico a Canadá, con la finalidad de pedir perdón a los pueblos indígenas por los abusos de la Iglesia en el pasado.

‘El Sucesor de Pedro efectúa esta importante visita en nombre de Jesús, quiere encontrar y abrazar a los pueblos indígenas, para manifestar su cercanía concreta en ese camino de sanación y reconciliación.’ detalló el Vaticano.

Con este viaje, el Papa Francisco se convertirá en el segundo Pontífice en visitar Canadá, después de San Juan Pablo II.

El viaje del Papa Francisco a Canadá será una 'peregrinación penitencial'

Durante el Ángelus del pasado domingo, el Papa Francisco aseguró que la finalidad del viaje es la ‘peregrinación penitencial’.

A propósito del viaje a Canadá, el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolinque, explocó que a lo largo de la historia, algunos cristianos e institutos religiosos contribuyeron a la opresión de los pueblos indígenas.

‘Muchos cristianos, incluidos algunos miembros de institutos religiosos, han contribuido a las políticas de asimilación cultural que, en el pasado, han perjudicado gravemente a las comunidades indígenas de diversas maneras.’ señaló Parolinque.

Papa Francisco estará seis días en Canadá

En este, su 37º viaje apostólico, el máximo líder de la Iglesia Católica pasará seis días, del 24 al 29 de julio; se espera que regrese la madrugada del 30 a Italia.

Finalmente, las autoridades católicas informaron que las palabras clave de este viaje a Canadá son: cercanía, perdón, reconciliación, fraternidad y esperanza.

Papa Francisco llega a Canadá a unas decadas del cierre de las escuelas residenciales

Una vez que su avión aterrice en Canadá, visitará Edmonton, Maskwacis, Lac Ste. Anne, Quebec e Iqaluit en el territorio ártico donde se espera que pronuncie nueve homilías y discursos y decir dos misas.

Cabe señalar que la visita del Papa Francisco sucede a poco más de dos décadas de que las últimas escuelas residenciales cerraran; tan sólo en 2021, los restos de 215 niños indígenas fueron encontrados en la antigua Escuela Residencial India en Kamloops, la cual cerró en 1978.