El Papa hará viaje penitencial a Canadá a finales de julio

El papa Francisco dijo el domingo 17 de julio que espera que su viaje a Canadá la próxima semana pueda ayudar a sanar los errores cometidos a los indígenas por parte de sacerdotes y monjas católicos que dirigían abusivas escuelas residenciales para niños indígenas.

El viaje será del 24 al 30 de julio e incluirá al menos cinco encuentros con indígenas mientras el papa Francisco cumple su promesa de disculparse en su territorio natal por el papel de la Iglesia en las escuelas residenciales sancionadas por el estado, que estaban diseñadas para occidentalizar a los nativos y borrar las culturas indígenas.

"Desafortunadamente en Canadá muchos cristianos, incluidos algunos miembros de órdenes religiosas, contribuyeron a las políticas de asimilación cultural que en el pasado dañaron gravemente a las poblaciones indígenas de varias maneras", dijo el papa Francisco en su discurso semanal a la gente en la Plaza de San Pedro.

El Papa de 85 años visitará Edmonton, Maskwacis, Lac Ste. Anne, Quebec e Iqaluit en el territorio ártico de Canadá. Está programado para pronunciar nueve homilías y discursos y decir dos misas.

Francisco fue elegido Papa casi dos décadas después de que cerraran las últimas escuelas residenciale. El Papa tuvo que cancelar un viaje a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur a principios de julio debido a un problema en la rodilla que lo obligó a usar primero una silla de ruedas y luego un bastón.

Pope hopes Canada trip will help heal 'evil' done to indigenous people https://t.co/oYHQIIbUUj pic.twitter.com/w6gYHZPRlu — Reuters (@Reuters) July 17, 2022

Pláticas entre el Papa y los indígenas canadienses

Las escuelas residenciales estuvieron en el centro de las discusiones entre el Papa y los indígenas que visitaron el Vaticano en marzo y abril.

Al recordar las reuniones, el papa Francisco dijo el domingo que había expresado "mi dolor y solidaridad por el mal que soportaron".

"Estoy a punto de hacer una peregrinación de penitencia, que espero que con la gracia de Dios pueda contribuir al camino de sanación y reconciliación que ya se ha iniciado", dijo el Papa.

El escándalo de las escuelas residenciales estalló nuevamente el año pasado con el descubrimiento de los restos de 215 niños indígenas en la antigua Escuela Residencial India en Kamloops, en la provincia canadiense occidental de Columbia Británica. La escuela cerró en 1978.

El descubrimiento trajo nuevas demandas de responsabilidad. Desde entonces, se han encontrado cientos de sitios de entierro sin marcar en escuelas de otras provincias de Canadá.

Unos 150,000 niños indígenas fueron sacados de sus hogares. Muchos fueron sometidos a abusos, violaciones y desnutrición en lo que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación denominó en 2015 "genocidio cultural".

El objetivo declarado de las escuelas residenciales, que funcionaron entre 1831 y 1996, era asimilar a los niños indígenas. Estaban dirigidos por denominaciones cristianas en nombre del gobierno, la mayoría por la Iglesia Católica.