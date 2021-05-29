En Canadá hallan restos de 215 niños en una antigua escuela indígena

Los restos de 215 niños, algunos de tan solo tres años, fueron encontrados en el sitio de una antigua escuela residencial para niños indígenas. Este descubrimiento fue catalogado por el primer ministro canadiense Justin Trudeau como algo desgarrador.

Los niños eran estudiantes de la Kamloops Indian Residential School, en la provincia de Columbia Británica, la cual cerró en 1978, según la Nación Originaria Tk'emlúps te Secwépemc Nation, que dijo que los restos fueron encontrados con la ayuda de un especialista en radar de penetración terrestre.

"Teníamos un conocimiento en nuestra comunidad que pudimos verificar", dijo la jefa de Tk'emlúps te Secwépemc, Rosanne Casimir, en un comunicado. "En este momento, tenemos más preguntas que respuestas".

El sistema de escuelas residenciales de Canadá, que separó por la fuerza a los niños indígenas de sus familias, constituyó un "genocidio cultural", de acuerdo a una investigación de hace seis años sobre el ahora desaparecido sistema.

El informe documentó horribles abusos físicos, violaciones, desnutrición y otras atrocidades sufridas por muchos de los más de 150,000 niños que asistieron a las escuelas, que generalmente estaban dirigdas por iglesias cristianas en nombre de Ottawa desde la década de 1840 hasta la de 1990.

Además encontró que más de 4,100 niños murieron mientras asistían a una de estas escuelas residenciales. Se cree que las muertes de los 215 niños enterrados en los terrenos de la Kamloops Indian Residential School, la que alguna vez fue la escuela residencial más grande de Canadá, no se incluyeron en esa cifra y parecen haber estado indocumentados hasta el descubrimiento.

El primer ministro Justin Trudeau escribió en un tuit que la noticia:

Me rompe el corazón; es un doloroso recordatorio de ese capítulo oscuro y vergonzoso de la historia de nuestro país.

The news that remains were found at the former Kamloops residential school breaks my heart - it is a painful reminder of that dark and shameful chapter of our country’s history. I am thinking about everyone affected by this distressing news. We are here for you. https://t.co/ZUfDRyAfET — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 28, 2021

La nación Tk'emlúps te Secwépemc dijo que estaba colaborando con el forense y llegando a las comunidades de origen cuyos hijos asistían a la escuela. Esperan tener hallazgos preliminares a mediados de junio.

En un comunicado, el jefe regional de la Asamblea de las Naciones Originarias de Columbia Británica, Terry Teegee, calificó la búsqueda de esas tumbas como un "trabajo urgente" que "refresca el dolor y la pérdida de todas las Naciones Originarias de la Columbia Británica".

Escuelas Residenciales de Canadá para niños indígenas

El sistema de escuelas residenciales era una red de internados para pueblos indígenas. Fue financiada por el Departamento de Asuntos Indígenas del gobierno canadiense y administrada por iglesias cristianas, con el propósito de sacar a los niños indígenas de la influencia de su propia cultura (como el idioma) y reemplzarla por creencias eurocanadienses.

A lo largo de los más de 100 años de existencia del sistema, 30% de los niños de todo el país (alrededor de 150,000) fueron colocados en estas escuelas. El número de muertes relacionadas con la escuela sigue siendo desconocido debido a un registro histórico incompleto, aunque las estimaciones oscilan entre 3,200 y más de 6,000.

Una enmienda a la Ley sobre Indígenas de 1894 hizo que la asistencia a los colegios fuera obligatoria para los niños de las Primeras Naciones y las escuelas residenciales era la única oportunidad para que se educaran sin viajar grandes distancias todos los días.

En Columbia Británica hallaron los restos de 215 niños que estudiaron en la Kamloops Indian Residential School. El sistema de escuelas residenciales era una red de internados para niños de pueblos indígenas de Canadá que buscaba alejarlos de sus tradiciones y reemplazarlas por creencias eurocanadienses. Se cree que entre 3,200 y hasta más de 6,000 niños fallecieron en estas instituciones a causa de abusos y violaciones a sus derechos. |REUTERS

La última escuela residencial administrada por el gobierno federal, en la provincia de Saskatchewan, cerró en 1996. Las escuelas funcionaban en todas las provincias y territorios con la excepción de New Brunswick y la Isla del Príncipe Eduardo.

El sistema resultó exitoso en interrumpir la transmisión de prácticas y creencias indígenas a través de generaciones. El legado del sistema se ha relacionado con una mayor prevalencia de estrés postraumático, alcoholismo, abuso de sustancias y suicidio en las comunidades indígenas de hoy.

El 11 de junio de 2008, el entonces primer ministro Stephen Harper ofreció una disculpa pública en nombre del gobierno de Canadá y los líderes de los otros partidos federales en la Cámara de los Comunes por dicha práctica.

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