Hospitalizan al Papa Francisco para cirugía programada de colon

El Papa Francisco fue admitido en un hospital de Roma el domingo por la tarde para una "cirugía programada" en su colon, informó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni.

En una breve declaración Bruni dijo que el Papa Francisco, de 84 años, sufría de "estenosis diverticular sintomática" del colon.

Aunque no dejó en claro cuándo se llevaría a cabo la cirugía, su portavoz informó que luego se emitirá otra declaración en l que se informe de su estado de salud, de acuerdo con la agencia Reuters.

El médico Sergio Alfieri es quien está a cargo del procedimiento quirúrgico, informó el Vaticano.

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Registran movilización en hospital para atender al Papa Francisco

Fue el periódico La Stampa quien reportó que en el Policlínico Gemelli de Roma hubo una movilización general esta mañana para organizar mejor la estructura en preparación para la llegada del Pontífice, la cual no se habría comunicado “probablemente por razones de confidencialidad”, según versiones de allegados al Vaticano.

El Papa Francisco llegó al lugar a las 14:00 horas (hora local).

Tres horas antes de este aviso, el Papa Francisco había saludado alegremente al público en la Plaza de San Pedro, siguiendo una tradición dominical, incluso informó que irá a Hungría y Eslovaquia en septiembre próximo.

De acuerdo con medios de ese país, una semana antes, Francisco había aprovechado la misma comparecencia tradicional para pedir al público oraciones especiales por el Papa, lo que, en retrospectiva, podría haber dado señales de su cirugía prevista.

A fines del año pasado y comienzos de 2021, el líder católico sufrió episodios de dolores de ciática que le impidieron celebrar algunas ceremonias y reuniones.

Cabe mencionar que el Papa Francisco es considerado un paciente de riesgo, teniendo en cuenta que a los 21 años, en 1957, sufrió una pleuresía aguda y los cirujanos tuvieron que extirpar parcialmente su pulmón derecho, según detalló su biógrafo Austen Ivereigh.

Durante el primer confinamiento en Italia, Francisco estuvo aislado en su biblioteca los domingos para la oración del Ángelus, pero luego apareció con frecuencia aunque brevemente en una ventana para saludar hacia una plaza de San Pedro casi vacía.

Fue vacunado contra Covid-19 en enero y posteriormente en febrero pasado.