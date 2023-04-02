Semana Santa 2023: Papa Francisco dirige la misa del Domingo de Ramos

El Papa Francisco presidió la misa del Domingo de Ramos, al día siguiente de recibir el alta hospitalaria luego de sufrir un cuadro de bronquitis. En su regreso e inicio de la Semana Santa 2023, el Sumo Pontífice instó al mundo a cuidar mejor de los pobres, los solitarios y los enfermos.

Ante miles de personas, que agitaron palmas y ramas de olivo, el Papa Francisco fue conducido a la Plaza de San Pedro sentado en la parte trasera de un vehículo blanco descapotable antes del comienzo de la misa del Domingo de Ramos, que duró dos horas. El Vicario de Cristo señaló: "Les doy gracias por sus oraciones, que han intensificado en los últimos días. De verdad, Gracias".

Cabe recordar que el Papa Francisco fue trasladado el miércoles (29 de marzo de 2023) al hospital Gemelli de Roma tras quejarse de dificultades respiratorias, sin embargo se recuperó rápidamente tras una infusión de antibióticos y regresó a su residencia vaticana el sábado, para encabezar la Semana Santa 2023.

Con la finalidad de disipar las dudas acerca de su estado de salud, el Vaticano ha anunciado que participará en todos los actos de la Semana Santa 2023, el periodo más intenso del calendario de la Iglesia católica romana, comenzando con la misa al aire libre del Domingo de Ramos.

El Sumo Pontífice, vestido de rojo, se dirigió con voz tranquila pero clara a una multitud que la policía calcula en 60 mil personas. Durante la mayor parte de la misa permaneció sentado, pero al final se levantó para dar la bendición final. En su homilía pidió a la gente que no ignorara a quienes experimentan un gran sufrimiento y soledad.

Cristo abandonado nos mueve a buscarlo y amarlo en los abandonados. Porque en ellos no sólo hay personas necesitadas, sino que está Él, Jesús abandonado, Aquel que nos salvó descendiendo hasta el fondo de nuestra condición humana. #DomingodeRamos — Papa Francisco (@Pontifex_es) April 2, 2023

Papa Francisco: "Hoy hay tantos cristos abandonados. Hay pueblos enteros explotados y abandonados a su suerte; hay pobres que viven en los cruces de nuestras calles con quienes no nos atrevemos a cruzar la mirada; hay emigrantes que ya no son rostros sino números; hay presos rechazados; personas catalogadas como problemas".

Al final de la misa del Domingo de Ramos, el Sumo Pontífice recordó, como suele hacer, "al maltratado pueblo ucraniano", e instó a los fieles a rezar por el fin de la guerra.

¿Qué significa el día Domingo de Ramos?

Conforme a lo descrito en los evangelios, el Domingo de Ramos conmemora, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, aclamado triunfalmente por una multitud como el Mesías. Jesús iba montado en un asno y sus seguidores lo recibieron al grito de "¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!". Con esta misa se marca el inicio de la Semana Santa 2023.