Papa Francisco se reúne con líder de la Iglesia ortodoxa de Rusia

Esta reunión del Papa Francisco se da antes de una cumbre prevista para el próximo mes con el patriarca Kirill, líder de la Iglesia ortodoxa de Rusia que apoya la guerra en Ucrania.

Fue su primera reunión desde que el predecesor de Anthony, Hilarion, fue destituido en junio en una decisión abrupta que indica discordia en la cúpula del Patriarcado de Moscú por el conflicto.

El Vaticano incluyó a Anthony en los nombramientos oficiales del Papa, pero no dio detalles de lo que se discutió en la audiencia privada.

Papa Francisco asistirá a congreso de líderes religiosos

El Papa Francisco asistirá a un congreso de líderes religiosos en la capital kazaja, Nur-Sultan, del 13 al 15 de septiembre, donde dijo que esperaba reunirse con Kirill.

Bulat Sarsenbayev, jefe de la organización kazaja anfitriona del congreso, dijo al Astana Times que Kirill ha confirmado su presencia allí.

Patriarca de Rusia respalda invasión a Ucrania

Un aliado cercano del presidente de Rusia Vladimir Putin, Kirill ha brindado un respaldo entusiasta a la invasión rusa de Ucrania, que el patriarca ve como un baluarte contra un Occidente que considera decadente.

La postura del líder de la Iglesia ortodoxa Kirill ha provocado una ruptura con el Vaticano y desatado una rebelión interna que ha llevado a la ruptura de los lazos de algunas iglesias ortodoxas locales con la Iglesia Ortodoxa Rusa (ROC).

Guerra de agresión cruel y sin sentido

El Papa Francisco, quien calificó el conflicto como una "guerra de agresión cruel y sin sentido", había planeado reunirse con Kirill el 14 de junio en Jerusalén, pero lo canceló por consejo de diplomáticos del Vaticano.

Se reunieron una vez, en Cuba en 2016, la primera reunión entre un Papa y un líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa desde el Gran Cisma de 1054.

En una entrevista con Reuters el mes pasado, Francisco dijo que quería visitar Kyiv después de su regreso de Canadá el 30 de julio, pero también quería ir a Moscú, preferiblemente primero, para promover la paz.

Invasión a Ucrania "operación militar especial"

Putin ha descrito las acciones de Moscú en Ucrania como una "operación militar especial" destinada a desmilitarizar y "desnazificar" el país. Ucrania y Occidente han calificado el conflicto como una guerra de agresión de Rusia no provocada.

