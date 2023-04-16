Papa Francisco rechaza “insinuaciones” contra Juan Pablo II sobre desaparición de Emanuela Orlandi

El papa Francisco rechazó como ofensivas e infundadas las declaraciones Pietro Orlandi, quien dijo en una entrevista que las autoridades del Vaticano y el papa Juan Pablo II sabían y participaban en el tráfico de menores. Pietro es hermano de Emanuela Orlandi, una colegiala vaticana desaparecida hace 40 años quien no fue vuelta a ver.

El caso entró en un nuevo capítulo el martes, cuando su hermano Pietro se reunió con el fiscal jefe del Vaticano, Alessandro Diddi, a quien el papa Francisco ha dado vía libre para llegar al fondo del caso.

Tras hablar con Diddi durante más de ocho horas, Pietro Orlandi apareció en un programa de televisión en el que reprodujo parte de una grabación de audio con la voz de un hombre que, según Orlandi, formaba parte de un grupo del crimen organizado con el que medios de comunicación italianos llevan décadas especulando que podría estar implicado en la desaparición de Emanuela.

La voz del presunto mafioso dice que hace más de 40 años se llevaban niñas al Vaticano para abusar de ellas y que el papa Juan Pablo II lo sabía.

Orlandi dijo entonces con sus propias palabras en el programa: "Me dicen que Wojtyla (apellido del papa Juan Pablo II) salía por las noches con dos monseñores polacos y desde luego no era para bendecir casas".

Pietro #Orlandi: "Mi dicono che #Wojtyla ogni tanto la sera usciva con due Monsignori polacchi e non andava certo a benedire le case...."



A me dicono che accusare un papa di pedofilia senza prove è un crimine pic.twitter.com/k3gWbmDbVG — Litalietta🇮🇹🇮🇱🇪🇺🇺🇸 (@Matteo67) April 13, 2023

Papa Francisco rechaza comentarios de Orlandi

"Seguro de interpretar el sentir de los fieles de todo el mundo, expreso un pensamiento agradecido a la memoria de san Juan Pablo II, que en estos días ha sido objeto de insinuaciones ofensivas e infundadas", dijo el pontífice. La multitud, en su mayoría italiana, rompió a aplaudir.

Los comentarios provocaron una tormenta y fueron condenados por los responsables vaticanos en los últimos días, antes de que el propio papa Francisco mencionara el tema en su discurso de mediodía ante unas 20,000 personas en la plaza de San Pedro.

Orlandi dijo a Reuters el domingo por teléfono que era "correcto que Francisco defendiera a Juan Pablo II". Orlandi añadió que durante la aparición televisiva estaba "repitiendo lo que otros habían dicho. Ciertamente, yo no lo vi".

El director editorial del Vaticano, Andrea Tornielli, condenó anteriormente los comentarios de Orlandi como un vilipendio "sórdido" del pontífice.

El cardenal Stanislaw Dziwisz, que fue secretario de Juan Pablo II durante todo su mandato, calificó las acciones de Orlandi de "innobles, irreales, risibles si no trágicas, incluso criminales".

Roma ya investiga pistas luego de reabrir el caso.

¿Quién fue Emanuela Orlandi?

Emanuela Orlandi, hija de un ujier vaticano, no regresó a casa el 22 de junio de 1983 tras una clase de música en Roma. Tenía 15 años y vivía con su familia en el Vaticano. Su desaparición es uno de los misterios más persistentes de Italia.

En las últimas cuatro décadas se han abierto tumbas, se han exhumado huesos de tumbas olvidadas y han abundado las teorías conspirativas para determinar qué fue de Emanuela Orlandi.

El caso, que ha sido objeto de investigaciones intermitentes en Italia y el Vaticano, ha atraído de nuevo la atención mundial tras el estreno a finales del año pasado de la serie de Netflix "Vatican Girl".

Orlandi ahora tendría 55 años.