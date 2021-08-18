“Vacunarse es un acto de amor”, dice el papa Francisco a Latinoamérica

El papa Francisco, acompañado por varios representantes de la Iglesia Católica en Latinoamérica, dijo que vacunarse es como un “acto de amor” para proteger al prójimo, además resaltó que que la inmunización es la “esperanza” para acabar con la pandemia de Covid-19.

Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor, amor a uno mismo, amor a los familiares, amor a todos los pueblos.

A través de un videomensaje durante la mañana de este miércoles, el papa Francisco instó a que cada uno aporte “su pequeño grano de arena, su pequeño gesto de amor”, en referencia a aplicarse la vacuna contra Covid-19.

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El mensaje del papa Francisco estuvo dirigido a Latinoamérica porque participaron en el mensaje de tres minutos de duración los arzobispos José Gómez, de Estados Unidos y Miguel Cabrejos, de Perú; además de los cardenales Carlos Aguilar Retes, de México; Oscar Rodríguez Maradiaga, de Honduras; Claudio Hummes, de Brasil, y Gregorio Rosa Chávez, de El Salvador.

“Del norte al sur de América, apoyamos la vacunación para todos”, mencionó Carlos Aguilar Retes, cardenal en México.

Vacunarse es un modo sencillo de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros, especialmente a los más vulnerables. https://t.co/Bn5GKx27WE — Papa Francisco (@Pontifex_es) August 18, 2021

‘Vacunarse ayuda a un futuro mejor’: papa Francisco

En el mensaje que las cuentas del vaticano compartieron en las redes sociales, el papa Francisco mencionó que un “pequeño gesto” como lo es el vacunarse aporta para un futuro mejor.

“Le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena, su pequeño gesto de amor, por más pequeño que sea el amor siempre es grande, aportar esos pequeños gestos para un futuro mejor”, agregó el papa Francisco.

El papa Francisco, de 84 años de edad, recibió la primera dosis de la vacuna contra Covid-19 de Pfizer el pasado 13 de enero, mientras que la segunda le fue aplicada el 3 de febrero pasado.

La vacunación del papa Francisco abrió el camino a la campaña de vacunación iniciada por el Vaticano para los cerca de 5 mil residentes y empleados.