Sismo en Haití detuvo la vacunación contra el coronavirus: OPS

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirmó que la campaña de vacunación contra la COVID-19 en Haití se ha detenido debido al sismo del sábado 14 de agosto. Añadió que el país necesita de manera urgente personal y equipamiento médico, además de apoyo logístico, para lidiar con múltiples emergencias sanitarias dijo el miércoles.

La directora de la OPS, Carissa Etienne, dijo en una sesión de prensa virtual que muchos hospitales en tres regiones habían sido dañados o destruidos. Por su parte, el director de emergencias sanitarias de la OPS, Ciro Ugarte, indicó que la campaña de vacunación de COVID-19 se había detenido porque los equipos de salud debieron cambiar sus prioridades.

"Comprensiblemente la prioridad de las autoridades sanitarias es salvar vidas y reducir el impacto del sismo y también los trabajadores de salud están superados tratando pacientes traumatizados y evacuando pacientes, pero también tratando otras enfermedades e intentanto restablecer los servicios golpeados por el sismo", dijo. Aún así instó a los ciudadanos que tuvieran la posibilidad a vacuanrse.

"Nuestros corazones están con el pueblo de Haití, estamos haciendo todo lo posible para brindar asistencia en estos momentos difíciles", dijo Etienne. "Las consecuencias del sismo combinadas con la pandemia de COVID-19 presentan una situación muy desafiante", agregó.

"Esperamos que la comunidad internacional pueda aunar esfuerzos para proveer el apoyo logístico aéreo y terrestre que se necesita con tanta urgencia para evacuar pacientes y transportar suministros humanitarios esenciales. Esto se necesita ahora", afirmó.

La directora de la OPS dijo que entre las personas que murieron por el sismo de magnitud 7,2 estaba el doctor Ousmane Toure, un epidemiólogo de Guinea que trabajaba en la respuesta de la organización al ébola en África Occidental y estaba ayudando con la pandemia de COVID-19 en Haití.

"Pido a todos los 🇭🇹 haitianos que por favor se vacunen contra el COVID-19. Las 💉 están ampliamente disponibles; tómelas para protegerse a sí mismo, a su familia y a la comunidad en la que vive.¡Las vacunas son seguras! ",@DirOPSPAHO #haiti #COVID19 pic.twitter.com/XGLC4mc819 — OPS/OMS (@opsoms) August 18, 2021

Dificultades y desastres en Haití

El sismo del sábado derribó decenas de miles de edificios en el país más pobre de América, dejando al menos 2,000 muertos y unos 9,915 heridos, con muchas personas aún desaparecidas o bajo los escombros. Unas 12,000 viviendas se han visto gravemente dañadas, dijo la OPS citando cifras del gobierno.

Los esfuerzos de asistencia se han visto complicados por el malestar político y el control de bandas y pandillas en algunas zonas. Inundaciones y deslaves luego de la tormenta tropical Grace han agravado la situación.

Etienne dijo que tanto el gobierno haitiano, así como las organizaciones de ayuda, experimentaban "dificultades enormes" para trasladar suministros y personal a las zonas afectadas, y que la OPS no había podido desplegar números suficientes de equipos médicos de emergencia.

La campaña de vacunación de coronavirus en Haití, que recién empezó en julio con la llegada de 500,000 dosis donadas por el gobierno de Estados Unidos a través del esquema de distribución de vacunas COVAX, se había detenido, dijo el doctor Ugarte. Hasta el momento unas 21,000 personas han recibido una sola dosis.

Los casos y muertes por COVID-19 aumentan rápidamente en el Caribe, particularmente en Puerto Rico, Jamaica y Cuba, mientras crecen en Costa Rica y Belice, pero los casos están cayendo en la mayor parte de Sudamérica.

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