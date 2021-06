FOTOS: El papa Francisco saluda a Spider Man en el Vaticano

El papa Francisco saludó a Spider Man durante la audiencia de los miércoles en El Vaticano y le regaló un rosario y el superhéroe una máscara.

El hombre vestido con el traje ceñido al cuerpo, rojo y azul, permaneció atento a las palabras del pontífice en el patio de San Damaso del Vaticano. Estuvo en silencio junto a un sacerdote vestido de negro que parecía imperturbable por el colorido personaje de grandes ojos blancos que estaba en el asiento de al lado.

Quién es Mattia Villardita

Al final de su tradicional Audiencia General de los miércoles, el papa Francisco dedicó un tiempo para saludar e intercambiar algunas palabras con el italiano Mattia Villardita, conocido en el país por visitar a niños enfermos en hospitales con un disfraz del célebre personaje de historietas Spiderman.

Villardita permaneció toda la Audiencia General sentado a metros del Papa, en el denominado “Bacciamano”, completamente disfrazado del Hombre Araña y rodeado de invitados especiales y religiosos.



Al terminar su catequesis, el Papa saludó a a algunos asistentes, incluido Villardita, quien le entregó un rosario y recibió una máscara del superhéroe.

Villardita fue premiado por el presidente de Italia

En 2020 Villardita fue premiado por el presidente de Italia Sergio Mattarella con el honor de Caballero de la Orden del Mérito de la República Italiana “por su altruismo y iniciativas imaginativas con las que ayuda a paliar el sufrimiento de los pacientes más jóvenes del hospital”.

Villardita es de hecho el fundador de Supereroincorsia, un grupo de jóvenes comprometidos con el voluntariado que, disfrazados de héroes, regalan sonrisas y momentos de alegría a los jóvenes pacientes pediátricos.

“Tengo problemas de salud desde que nací, por eso soy sensible al tema y siempre he hecho trabajo voluntario pero esta idea nació hace dos años cuando, hablando con el jefe de pediatría y neonatología de San Paolo, me dijo que necesitaban de un PC para sus pequeños pacientes y, entonces, fui a donarlo disfrazado de Spiderman.

A partir de ese momento me puse a disposición de la sala, así relatan sus palabras en la tarjeta publicada en el momento de el honor por el Quirinale.

Su compromiso no fue detenido ni siquiera por la pandemia: Villardita siguió usando la máscara e hizo videollamadas con los niños.