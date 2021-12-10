Papa Francisco, “apenado” por la muerte de 55 migrantes en Chiapas

El papa Francisco dijo sentirse “vivamente apenado” por la muerte de los 55 migrantes que fallecieron durante un accidente de tráfico cuando viajaban en un tráiler sobre una carretera de Chiapas.

El papa Francisco envió un telegrama al arzobispo de Tuxtla, Fabio Martínez Castilla para expresar su “profundo dolor” por los migrantes fallecidos en el accidente y ofreció “sufragios por el eterno descanso de las víctimas”.

El sumo pontífice indicó que reza por “el eterno descanso de los fallecidos” y envió bendiciones para las familias de las víctimas y a los heridos como “prenda de esperanza en Cristo resucitado”.

El dolor del Papa por la muerte de los migrantes en México https://t.co/q8j1z0IhiV — Vatican News (@vaticannews_es) December 10, 2021

“En estos momentos de dolor, les imparte de corazón la confortadora bendición apostólica”, escribió el papa Franciso en el telegrama enviado a Tuxtla de parte del papa Francisco.

Mueren 55 migrantes en accidente de Chiapas

La tarde de ayer, 9 de diciembre, se registró un accidente en la carretera Tuxtla-Chiapa, en Chiapas, cuando un tráiler que transportaba más de 100 migrantes volcó y dejó 55 muertos y al menos 58 personas heridas.

Se continúa la atención a personas lesionadas durante accidente en carretera Chiapa de Corzo – Ribera Cahuaré… https://t.co/TwmAKCyjxX@LuisMaGaMo @RutilioEscandon @laualzua pic.twitter.com/hNql0oYVCQ — Protección Civil Chiapas (@pcivilchiapas) December 10, 2021

Las víctimas eran migrantes procedentes de Guatemala y El Salvador que se dirigían a Estados Unidos. Iban a bordo de tráiler por la carretera de Chiapas de Corzo a Tuxtla Gutiérrez. De repente, el vehículo chocó contra un muro, al parecer debido a la alta velocidad, y luego se volcó.

Horas después del accidente del tráiler, el presidente Andrés Manuel López Obrador ( AMLO ) y otros funcionarios tanto federales como estatales, lamentaron la muerte de los migrantes.

El Presidente escribió en su cuenta de Twitter que “es muy doloroso. Abrazo a los familiares de las víctimas”.

Lamento profundamente la tragedia ocasionada por la volcadura de un tráiler en Chiapas que transportaba migrantes centroamericanos. Es muy doloroso. Abrazo a los familiares de las víctimas. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 10, 2021

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard también lamentó el accidente en la carretera Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y aseguró estar en comunicación con el gobierno estatal y Protección Civil, además se contactará a las cancillerías de los países afectados.

En ese sentido, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que se coordinó con autoridades nacionales, estatales y municipales para brindar asistencia consular, identificar los cuerpos, cubrir gastos funerarios y facilitar la repatriación de los restos a los países de origen de las víctimas.