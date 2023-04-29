Miles se reúnen en Budapest para acompañar al Papa Francisco en su segundo día de gira por Hungría

El Papa Francisco dirigió una misa con refugiados y miembros de la comunidad romaní el sábado (29 de abril) en Budapest y agradeció a Hungría por acoger a los refugiados ucranianos.

"Me conmovió escuchar el testimonio de Oleg y su familia. Su “viaje al futuro”, un futuro diferente, lejos de los horrores de la guerra, en realidad comenzó con un “viaje de la memoria”, porque Oleg recordó la cálida bienvenida que recibió en Hungría hace años, cuando vino a trabajar aquí como cocinar." dijo mientras dirigía una misa en la iglesia de Santa Isabel de Hungría.

En medio de la misa también aseguró que: "El amor que Jesús nos da y nos manda practicar puede ayudar a arrancar de raíz los males de la indiferencia y del egoísmo de la sociedad, de nuestras ciudades y de los lugares donde vivimos, y a reavivar la esperanza de un mundo nuevo, más justo y fraterno, donde todos puede sentirse como en casa".

Luego asistió a una misa en una iglesia católica griega adyacente.

Este es el segundo día de una visita de tres días del Papa Francisco a Hungría, que marca su primer viaje desde que ingresó al hospital por bronquitis en marzo.

Papa Francisco:

“Gracias también por haber acogido, no solo con generosidad sino también con entusiasmo, a tantos refugiados de Ucrania”.

When you pray, don’t be afraid to bring everything going on inside you to Jesus: emotions, fears, problems, expectations, memories, hopes. Prayer is dialogue. Prayer is life. #ApostolicJourney #Hungary — Pope Francis (@Pontifex) April 29, 2023

Papa Francisco ofrece misa en la iglesia de Santa Isabel; luego reune a miles en la Sports Arena de Budapest

Miles de personas se reunieron en el Sports Arena de Budapest para asistir a un evento juvenil con el Papa Francisco, marcando su segundo día en Hungría el sábado 29 de abril.

La multitud vitoreó cuando el Papa Francisco llegó al escenario, donde le entregaron regalos y pronunció un discurso a los jóvenes.

Más temprano, en la mañana del sábado, el Papa Francisco se reunió con unos 600 refugiados, personas pobres y sin hogar durante una visita a la iglesia de Santa Isabel.

Agradeció a Hungría por dar la bienvenida a los ucranianos que huyeron de la guerra y les dijo a los refugiados que es posible un futuro diferente.

Este es el segundo día de su visita a Hungría, que comenzó el viernes cuando advirtió sobre los peligros del creciente nacionalismo en Europa.