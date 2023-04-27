Papa Francisco permitirá que por primera vez las mujeres voten en la reunión mundial de obispos

El Papa Francisco realizó un cambio histórico en la Iglesia Católica al permitir que las mujeres voten en una importante reunión mundial de obispos que se realizará en octubre próximo, por lo que cinco religiosas tendrán voz en la junta.

Esta será la primera vez que las mujeres puedan votar en dicha reunión, y que anteriormente solo podían asistir como observadoras, sin que sus opiniones se tomaran en cuenta.

La medida anunciadas por el Papa Francisco representa un cambio histórico en los derechos de las mujeres; por lo que la Conferencia de Ordenación de Mujeres calificó el acto como “un quiebre significativo en el techo de vitrales”.

|Twitter @vaticanews

Desde hace décadas las mujeres religiosas han luchado porque sus votos y opiniones tengan más valor en las decisiones de la Iglesia católica.

Mujeres podrán vota en la reunión de obispos

El sínodo de obispos es un organismo del Vaticano que reúne a los clérigos de todo el mundo periódicamente donde se toman decisiones sobre el rumbo de la iglesia y se tocan temas concretos.

Durante la reunión, se presentan varias propuestas al Papa, quien las pone a votación. Desde 1960, que iniciaron dichas reuniones, solo podían votar los hombres, pero con la modificación hecha por Francisco, cinco mujeres tendrán voto en la siguiente reunión.

El pontífice también decidió que se nombraran a 70 miembros del sínodo que son obispos para que puedan participar y votar en la reunión, de los cuales, la mitad tienen que ser mujeres.

