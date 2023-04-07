Papa Francisco no acudirá a procesión del Vía Crucis de este Viernes Santo 2023

El Papa Francisco, quién el pasado fin de semana abandonó el hospital tras sufrir de bronquitis, se saltará la procesión del Vía Crucis al aire libre del Viernes Santo 2023, debido a que se realiza por la noche y para que pueda cuidarse del frío, informó el Vaticano a través de un comunicado.

Matteo Bruni, portavoz del Vaticano, informó desde la Santa Sede, que el Sumo Pontífice de 86 años, sí asistiría (más temprano) a la misa de Viernes Santo 2023 efectuada en la Basílica de San Pedro.

Se trata de la primera vez que el Papa Francisco no presidirá el servicio del "Vía Crucis" en el Coliseo de Roma desde que fue elegido en como líder máximo de la Iglesia Católica en el año de 2013. El evento se trasladó al Vaticano durante la pandemia de Covid-19 y se llevó a cabo en versiones reducidas, pero el Sumo Pontífice sí lo presidió.

Debido al intenso frío de estos días, el #PapaFrancisco seguirá el #ViaCrucis esta tarde desde la Casa Santa Marta, uniéndose a las oraciones de quienes se reunirán con la Diócesis de Roma en el Coliseo. @HolySeePress pic.twitter.com/bRkGgaVdXB — Vatican News (@vaticannews_es) April 7, 2023

Papa Francisco preside el servicio de la Pasión del Señor en Viernes Santo 2023

El Vaticano ha informado que desde su residencia, el Papa Francisco seguiría el servicio, que suele durar más de dos horas y al que asisten miles de personas. Se esperaba que la temperatura en Roma fuera de unos 10 grados Celsius durante el viernes por la noche. De hecho, la temperatura ha bajado en los últimos días y el Jueves Santo 2023 cayó una ligera nevada en las afueras de Roma.

Durante el tradicional servicio, el Papa Francisco se sienta al aire libre cerca de la sección superior del Coliseo mientras los participantes desfilan alrededor del antiguo monumento. Los participantes se detienen para orar y escuchar meditaciones en las 14 "Estaciones de la Cruz", que conmemoran los eventos en las últimas horas de la vida de Jesús.

Cabe recordar que la semana pasada, el Vicario de Cristo pasó cuatro días en el hospital para recibir tratamiento por bronquitis después de quejarse de dificultades para respirar, y se recuperó rápidamente después de recibir antibióticos.

El #PapaFrancisco nos recuerda que todos podemos tropezar en la vida, pero Jesús nos ama como somos. Esta tarde, el Santo Padre presidió la misa #InCoenaDomini en la cárcel de menores de Casal del Marmo, en #Roma, iniciando el #TriduoPascual. ⤵️https://t.co/LpDtv014Ar pic.twitter.com/zKOLrILRYK — Vatican News (@vaticannews_es) April 6, 2023

Papa Francisco presidió la misa “InCoenaDomini” en la cárcel de menores de Casal del Marmo

El Papa Francisco, a quien se le vio bien en dos servicios del Jueves Santo 2023, suele hablar al final de la procesión del Viernes Santo 2023 en el Coliseo. El Vaticano no anunció ningún cambio en el resto del calendario del papa en la Semana Santa 2023. Conforme al programa, debe presidir una misa de vigilia pascual el sábado por la noche en la Basílica de San Pedro y el Domingo de Pascua debe entregar su bendición y el mensaje "Urbi et Orbi" (a la ciudad y al mundo) en la Plaza de Pedro. Además, la bendición del Domingo de Pascua 2023 se lleva a cabo desde el balcón central exterior de la basílica al mediodía.

El último Papa que se saltó un servicio del Viernes Santo fue el Papa Juan Pablo II. La mala salud le impidió salir del Vaticano en las últimas semanas de su vida en 2005.