Papa Francisco pide oraciones y ayuno por Afganistán

Este domingo 29 de agosto, el papa Francisco lanzó un llamado para buscar la paz en Afganistán, por lo que pidió a los fieles que realicen oraciones y mantengan un ayuno por la situación que enfrenta el país, tras la llegada de los talibanes a la capital Kabul hace dos semanas.

Tras rezar la oración mariana del Ángelus, acompañado de fieles y peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro, el papa Francisco expresó su preocupación por la situación en Afganistán y pidió que se continúe asistiendo a los más necesitados.

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El papa Francisco también deseó que el diálogo consiga una convivencia pacífica en Afganistán y aseguró que comparte el sufrimiento de las víctimas de los ataques suicidas que se registraron el pasado jueves 26 de agosto cerca del aeropuerto de Kabul.

“Sigo con gran preocupación la situación en Afganistán y comparto el sufrimiento de los que lloran por las personas que han perdido la vida en los ataques suicidas del pasado jueves y los que buscan ayuda y protección", dijo el papa Francisco.

El papa Francisco también se encomendó a los fallecidos a la “misericordia de Dios Todopoderoso” y agradeció a quienes trabajan para ayudar a “las personas que han sido tan probadas, especialmente las mujeres y los niños”.

Como cristianos la situación en Afganistán nos compromete. En momentos históricos como este no podemos permanecer indiferentes. Por eso hago un llamamiento para que se intensifique la oración y se practique el ayuno pidiendo al Señor misericordia y perdón. — Papa Francisco (@Pontifex_es) August 29, 2021

Papa Francisco pide evitar la indiferencia hacia Afganistán

El papa Francisco mencionó que “en momentos históricos como este no podemos ser indiferentes” con la situación que vive Afganistán y que “la historia de la iglesia nos enseña” que “como cristianos está situación nos compromete”.

Esta no es la primera ocasión que el papa Francisco habla sobre la situación en Afganistán, ya que hace dos semanas pidió que se abra un diálogo para que la población pueda volver a vivir en paz.

Sigo con gran preocupación la situación en Afganistán. Participo del sufrimiento de quienes lloran por las personas que perdieron la vida en los atentados suicidas y de quienes buscan ayuda y protección. — Papa Francisco (@Pontifex_es) August 29, 2021