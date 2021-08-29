EU confirma que realizó ataque cerca del aeropuerto en Kabul

El vocero del Comando Central de Estados Unidos (EU), Bill Urban, confirmó que su país realizó un ataque con drones contra un vehículo del Estado Islámico que presuntamente amenazaba el aeropuerto de Kabul, capital de Afganistán.

“Las fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo hoy un ataque aéreo no tripulado de autodefensa contra un vehículo en Kabul, eliminando una amenaza inminente proveniente del Estado Islámico para el aeropuerto internacional de Kabul”, anunció el vocero en un comunicado .

Te puede interesar: EUA bombardea blancos del Estado Islámico en Afganistán

La confirmación del ataque por parte de EU llegó después de que medios de comunicación internacionales reportaron este domingo una fuerte explosión cerca del aeropuerto de Kabul, la cual, presuntamente, había sido causada por un cohete que impactó contra un edificio residencial y provocó la muerte de civiles afganos.

Estamos seguros de que hemos alcanzado el objetivo con éxito. Las explosiones secundarias significativas del vehículo indicaron la presencia de una cantidad sustancial de material explosivo, añadió EU.

Por su parte, una cadena internacional informó de que el ataque, del cual se desconocía su origen, había dejado el saldo de un niño muerto y tres personas heridas. Otro medio agregó que el ataque aéreo alcanzó un edificio en el área de Khaja Baghra, cerca del aeropuerto, en Kabul.

U.S. Central Command statement on defensive strike in Kabulhttps://t.co/fHscnX41ge — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 29, 2021

Imágenes del ataque de EU contra vehículo en Kabul

En las redes sociales comenzaron a circular algunas imágenes en las que se observa una gran cantidad de humo saliendo desde un edificio residencial en Kabul, Afganistán. El cual se debe al ataque con drones que confirmó Estados Unidos (EU).

Al respecto, un vocero talibán detalló que un avión de EU realizó un ataque contra un domicilio donde un presunto suicida preparaba un vehículo con explosivos para golpear de nuevo en el aeropuerto de Kabul.

🇦🇫|URGENTE: Reportan una explosión en Kabul. pic.twitter.com/ua7miO6jmQ — Alerta News 🚨 (@Alerta_News_) August 29, 2021

“Ahora podemos confirmar que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque aéreo contra un automóvil sospechoso y lo destruyeron. Ahora la información revela que había tres personas a bordo del automóvil”, dijo el vocero talibán Bilal Karimi a una agencia española.

De acuerdo con la misma agencia española, un médico del hospital donde trasladaron a las víctimas reveló que murieron seis personas, entre los que se encuentran algunos niños.