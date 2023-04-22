El Papa Francisco pierde su verificación en Twitter

Twitter comenzó a eliminar las marcas de verificación azules de los usuarios y personajes famosos, entre ellos el Papa Francisco. Bajo la propiedad de Elon Musk, la red social modificó la forma de otorgar las marcas de verificación azules, que antes se concedían a personas destacadas y que servían como un sello de autenticidad.

En noviembre pasado, Elon Musk anunció que Twitter comenzaría a cobrar ocho dólares al mes por la insignia con el objetivo de diversificar sus fuentes de ingresos más allá de la publicidad. Posteriormente, la plataforma ofreció marcas de verificación en otros colores, como el dorado para empresas y el gris para funcionarios gubernamentales y organismos multilaterales.

El papa Francisco, quien perdió su distintivo azul el jueves, recibió más tarde la marca de verificación gris de Twitter. El Vaticano se mostró sorprendido y emitió un comunicado en el que afirmaba estar al tanto de los cambios que estaba haciendo Twitter, pero destacaba que el papa Francisco tenía más de 53 millones de seguidores en su cuenta que tiene configurada en varios idiomas.

Alabar a Dios es como respirar oxígeno puro: te purifica el alma, te hace mirar a lo lejos, no te deja aprisionado en el momento difícil y oscuro de las dificultades. — Papa Francisco (@Pontifex_es) April 21, 2023

“A la espera de conocer las nuevas políticas de la plataforma, la Santa Sede espera que incluyan la certificación de la autenticidad de las cuentas”. Comunicado del Vaticano.

Hasta el momento, personalidades como la estrella del baloncesto LeBron James y el escritor Stephen King todavía mantenían sus marcas azules en Twitter, lo que parece ser cortesía de Elon Musk.

¿Qué personas alrededor del mundo perdieron su verificación en Twitter?

No solo fue el Papa Francisco, figuras políticas y celebridades con cuentas en Twitter alrededor del mundo han sido afectados, como el canciller alemán, Olaf Scholz; el primer ministro neerlandés, Mark Rutte; el secretario general de OTAN, Jens Stoltenberg y el asesor de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Juan S. Gonzalez.

Reconocidos cantantes estadounidenses como Lady Gaga, Adele, Justin Bieber y Selena Gómez también perdieron la verificación de Twitter. Artistas de Colombia no se salvaron, pues los reconocidos Karol G y Maluma tampoco cuentan con la famosa palomita azul.

¿Qué se tiene que hacer para obtener la verificación azul de Twitter?

Tienen que suscribirse a Twitter Blue con una modalidad de pago que introdujo Elon Musk cuando se hizo dueño de la compañía. Con esta actualización, Twitter está proporcionando cuentas verificadas a aquellos usuarios que paguen por Twitter Blue. Los usuarios con esta suscripción tendrán una marca azul y los usuarios con cuentas comerciales tendrán una marca dorada con una foto cuadrada.

Algunas personalidades que ya se han sumado a esta nueva política y se han subscrito a Twitter Blue son, por ejemplo, Rihanna y Taylor Swift.

Hasta el momento el Vaticano no ha dicho que el Papa Francisco se vaya a sumar a la lista de personalidades que se suscriben a Twitter Blue.