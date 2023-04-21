Así es el regalo que el Papa Francisco hizo para la coronación del rey Carlos III

El Papa Francisco regaló dos fragmentos de la cruz donde fue crucificado Cristo para que sean utilizados durante la coronación del rey Carlos III, confirmó el Vaticano mediante un comunicado.

“Fragmentos de la Reliquia de la Verdadera Cruz fueron donados por la Santa Sede a principios de este mes a través de la Nunciatura Apostólica, a Su Majestad el rey Carlos III", se lee en el documento.

Los fragmentos sagrados habían estado en los Museos del Vaticano y fueron entregados al rey Carlos III como un “gesto ecuménico con ocasión del centenario de la Iglesia Anglicana de Gales”.

El regalo del Papa Francisco será colocado en la Cruz de Gales que el rey Carlos III llevará durante la procesión de su coronación que se llevará a cabo el próximo 6 de mayo.

En el centenario de la Iglesia Anglicana, fragmentos de la Reliquia de la Verdadera Cruz fueron donados por la #SantaSede a principios de este mes a Carlos III del #ReinoUnido, Gobernante Supremo de la Iglesia de Inglaterra, "como gesto ecuménico". https://t.co/mOYumZ713E — Vatican News (@vaticannews_es) April 20, 2023

Cabe destacar que el rey Carlos III también es líder de la Iglesia de Inglaterra, conocida como Iglesia Anglicana.

Las joyas que se usarán en la coronación del rey Carlos III de Reino Unido

Para la coronación del rey Carlos III se utilizarán las Joyas de la Corona británica, considerados objetos sagrados que simbolizan los poderes y responsabilidades del Monarca.

Carlos utilizará la Corona St. Edward, fabricada en 1661 por Robert Vyner, es la más importante y sagrada ya que será con que se coronará al monarca el próximo 6 de mayo.

Después la cambiará por Corona del Estado Imperial, o Corona del Estado, la cual se pondrá para salir de la Abadía, ésta también se usa en ocasiones ceremoniales, como la Apertura Estatal del Parlamento.

¿Cuándo será la coronación del rey Carlos III?

La ceremonia de la coronación del rey Carlos III y su esposa Camila, quien será nombrada reina consorte, se llevará a cabo el próximo 6 de mayo a las 11 de la mañana, tiempo de Londres (a las 5:00 de la mañana hora de México).

Se espera que haya más de dos mil invitados, entre los que destacan importantes figuras de la política mundial como presidentes, reyes, primeros ministros y cancilleres.

