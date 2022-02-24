Papa Francisco pide a Rusia y Ucrania no provocar más sufrimiento

El papa Francisco hizo un llamado a creyentes y no creyentes a unirse en oración por la paz en Ucrania y exhortó a todas las partes implicadas en la crisis con Rusia a que "hagan un examen de conciencia ante Dios" y se "abstengan de acciones que provoquen más sufrimiento a las poblaciones y desacrediten el derecho internacional".

"Tengo un gran dolor en mi corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas, se están abriendo escenarios cada vez más alarmantes", dijo el líder de la Iglesia Católica.

Al finalizar la audiencia general del último miércoles de febrero en el Aula Pablo VI, el religioso dijo que así como él, mucha gente, "de todo el mundo siente angustia y preocupación" por lo que ocurre en aquella región del mundo.

Dijo que "una vez más la paz de todos se ve amenazada por intereses partidistas”, por lo que hizo un llamado a los líderes políticos implicados:

"Quisiera hacer un llamamiento a los responsables políticos para que hagan un serio examen de conciencia ante Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra; que es el Padre de todos, no sólo de algunos, que quiere que seamos hermanos y no enemigos. Ruego a todas las partes implicadas que se abstengan de llevar a cabo cualquier acción que pueda causar aún más sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando la convivencia entre las naciones y desprestigiando el derecho internacional".

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Papa pide hacer oración por la paz en Ucrania

El papa Francisco dijo que "unidos en oración por la paz" creyentes y no creyentes pueden poner en práctica las enseñanzas de Jesús.

“Jesús nos enseñó que a la insensatez diabólica de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Invito a todos a que el próximo 2 de marzo, Miércoles de Ceniza, hagan una Jornada de ayuno por la paz. Animo de manera especial a los creyentes para que ese día se dediquen intensamente a la oración y al ayuno. Que la Reina de la Paz preserve al mundo de la locura de la guerra".