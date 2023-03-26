Francisco se solidariza con vícitimas de tornados en EU

Este domingo el papa Francisco se unió en oración a las víctimas de los tornados que afectaron los estados de Mississippi y Alabama en Estados Unidos y que dejaron 26 personas muertas.

Ante miles de personas reunidas en la plaza de San Pedro para escuchar las palabras del pontifice, el Papa pidió por la paz y reconciliación en Perú, que vive en medio de una crisis politica que ha dejado al menos 60 personas muertas tras manifestaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden. En Perú tras la destitución del presidente Pedro Castillo se han registrado protestas que han derivado en enfrentamientos. Francisco se solidarizó con el pueblo peruano refiriéndose a la nación andiana como un país que "tanto sufre"

El temblor que afectó a Turquía y Siria

Francisco recordó también a las personas que se vieron afectadas tras el terremoto de magnitud 6,4 que el pasado 6 de febrero causo daños nuevamente en la zona fronteriza entre Turquía y Siria. Este terremoto ocurrió después de los dos devastadores terremotos dejaron más de 50 mil víctimas mortales y cerca de 300 mil heridos.

Pide por la paz en Ucrania

Ya es recurrente la mención que hace el papa Francisco en cada una de sus alocuciones públicas, su preocupación manifesta por la guerra en Ucrania, donde nadie parece dispuesto a diálogo, sino mas bien en prolongar la guerra que lleva más de un año. Dijo que solo "la conversión de los corazones" puede abrir "el camino que conduce a la paz".

Hoy, el pensamiento va al 25 de marzo del año pasado, cuando en unión con todos los Obispos del mundo, se consagraron la Iglesia y la humanidad, en especial Rusia y Ucrania, al Corazón Inmaculado de María. ¡No nos cansemos de encomendar la causa de la paz a la Reina de la paz! — Papa Francisco (@Pontifex_es) March 25, 2023

El papa Francisco trató de dar ánimo a los fieles católicos y dijo que a veces uno puede "sentirse desesperanzado" o "encontrarse con personas que han perdido la esperanza" por una pérdida, una enfermedad, una decepción, un agravio, un grave error o una traición" e invitó a "no dejar de creer y de esperar" y a no dejarnos "abrumar por sentimientos negativos". El Papa pidió a los fieles que "No cedan al pesimismo que deprime, al miedo que aísla, al desánimo por el recuerdo de las malas experiencias, al miedo que paraliza, no te dejes aprisionar por el dolor, no dejes morir la esperanza".

