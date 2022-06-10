Papa Francisco y Ursula von der Leyen piden acabar guerra en Ucrania

En el Vaticano esta mañana el papa Francisco recibió en audiencia a la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Terminar con la guerra en Ucrania.

En la reunión se reafirmó el compromiso común de trabajar para poner fin a la guerra en Ucrania, provocada tras la invasión de Rusia, además de la atención a los aspectos humanitarios y las consecuencias alimentarias.

"Estoy muy feliz por reunirme de nuevo con su santidad papa Francisco en Roma. Estamos con todos aquellos que sufren por la destrucción en Ucrania. Esta guerra tiene que acabar, devolviendo la paz en Europa", escribió von der Leyen en Twitter.

Intercambian presentes

Durante la reunión, que duró cerca de 20 minutos, el Papa Francisco le entregó alguno de sus escritos y el último mensaje de la Jornada de la Paz, así como un medallón fabricado en bronce con una mujer en primer plano con un bebé y un barco de migrantes al fondo y el mensaje: "Llenemos las manos de otras manos".

El Santo Padre le entregó también volúmenes de documentos papales, el Mensaje para la Paz de este año, el documento sobre la fraternidad humana, el libro sobre la Statio Orbis del 27 de marzo de 2020, editado por la LEV, el volumen sobre el Apartamento de la Audiencia Papal, editado por la Prefectura de la Casa Pontificia.

Von de Leyen también se reunió con el secretario de Estado Vaticano

Posteriormente Ursula von der Leyen se reunió con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y el secretario de Relaciones con los Estados, Paul Richard Gallagher, con quienes también abordó "las conclusiones de la Conferencia sobre el futuro de Europa y sus consecuencias para la futura configuración de la Unión".

Según el comunicado de prensa de la Santa Sede, durante las cordiales conversaciones mantenidas en la Secretaría de Estado, se habló de las buenas relaciones bilaterales y del compromiso común de trabajar para poner fin a la guerra en Ucrania, prestando especial atención a los aspectos humanitarios y a las consecuencias alimentarias de la continuación del conflicto.

La conversación continuó con las conclusiones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y sus consecuencias para la futura configuración de la Unión.

Reunión del papa Francisco y Von der Leyen en 2021

El papa y Von der Leyen se encontraron por primera vez en el Vaticano hace poco más de un año, en mayo de 2021, y en aquella ocasión coincidieron en la necesidad de realizar una distribución equitativa de las vacunas en todo el mundo en un contexto de pandemia.

El Pontífice ha llevado a cabo varios gestos de carácter espiritual en los últimos meses para pedir el fin de la guerra en Ucrania. A finales de mayo, rezó un rosario para pedir "el fin de la guerra, que desde hace décadas se extiende por varias partes del mundo, y que ahora ha invadido también el continente europeo" en un acto espiritual en el que participaron varias familias ucranianas.

Petición del Santo Padre a la Virgen María

"Concédenos el gran don de la paz ", pidió entonces el Papa ante la escultura de la Virgen María de mármol de la basílica de Santa María la Mayor en Roma, que es la materialización de la letanía del rosario por la paz, y ante la que Benedicto XV también suplicó el final de la Primera Guerra Mundial.

