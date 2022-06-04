El Papa discutirá posible viaje a Ucrania con funcionarios del país

El papa Francisco dijo que se reunirá pronto con funcionarios ucranianos para discutir la posibilidad de una visita a su país el sábado 4 de junio.

El Santo Padre reveló el próximo encuentro en una sesión de preguntas y respuestas con niños en uno de los principales patios del Vaticano.

Un niño ucraniano llamado Sachar le preguntó: "¿Puede venir a Ucrania para salvar a todos los niños que están sufriendo allí ahora?".

El Papa, de 85 años y quien utiliza una silla de ruedas por un dolor en la rodilla, respondió que a menudo pensaba en los niños ucranianos y que quería visitar el país, pero que tenía que elegir el momento adecuado.

"No es fácil tomar una decisión que podría hacer más daño que bien al resto del mundo. Tengo que encontrar el momento adecuado para hacerlo", dijo el Papa según una transcripción del Vaticano del evento. No dio más detalles.

"La semana que viene recibiré a representantes del gobierno de Ucrania, que vendrán aquí para hablar, para hablar incluso de una eventual visita mía allí. Veremos qué pasa", dijo el papa Francisco.

Pope Francis: 'I want to go to Ukraine, but at the right moment' - Vatican News https://t.co/abPFwuUPHN — Mario Ellul (@MarioEllul5) June 4, 2022

Diplomacia papal

El conflicto en Ucrania ha obligado al Vaticano a realizar un delicado ejercicio diplomático, ofreciéndose varias veces como mediador para poner fin al conflicto.

El papa Francisco ha criticado implícitamente en varias ocasiones al presidente ruso, Vladimir Putin, por la invasión, pero sin nombrarlo. También ha utilizado términos como "agresión injustificada" e "invasión" y ha lamentado las atrocidades cometidas contra la población civil de Ucrania.

El papa Francisco ha sido invitado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el alcalde de Kiev, Vitaliy Klitschko, el arzobispo mayor Sviatoslav Shevchuk, de la Iglesia católica ucraniana de rito bizantino, y el embajador de Ucrania en el Vaticano, Andriy Yurash.

Yurash dijo a Reuters el sábado que no tenía detalles de la reunión mencionada por el papa Francisco.