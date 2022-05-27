Papá hace guardia en la escuela de su hija tras tiroteo en Texas

En la ciudad de Killeen, Texas, un papá se ofreció como voluntario para hacer guardia afuera de la escuela de su hija, tras los temores de los padres por el reciente tiroteo en la primaria Robb, de Uvalde.

En redes sociales se volvió viral la acción de este papá y la foto donde se le puede ver parado afuera de la escuela primaria Saegert, donde se quedó hasta que terminaron las clases, todo para estar seguro que su hija y sus compañeros están a salvo.

La historia la contó la mamá de otra alumna de la escuela, quien compartió el momento en su cuenta de Facebook, donde relató que al dejar a su hija en la primaria pudo observar al papá parado afuera.

|Facebook Estefanía Pritchett

“Hay un caballero que estaba parado afuera de la escuela de mi hija esta mañana cuando la dejé, pensé que tal vez estaba esperando”, compartió una mujer en sus redes sociales.

Agregó que al regresar por su hija, el hombre seguía ahí por lo que le causó curiosidad y decidió llamar a la escuela para saber qué estaba pasando, fue ahí cuando supo que el hombre estuvo todo el día afuera de la escuela haciendo guardia.

“Cuando volví, él todavía estaba allí de pie, así que llamé a la escuela y pregunté qué estaba haciendo. Bueno, obviamente me dijeron que se ofreció de voluntario para vigilar la escuela. Eso literalmente me alegró el día y quería agradecer a ese caballero por hacer eso porque creo que es muy valiente y pone algunos de nuestros corazones y mentes tranquilos”.

Mueren 19 niños por tiroteo en primaria de Uvalde, Texas

El papá decidió hacer guardia afuera de la escuela de su hija, tras el tiroteo en Uvalde, Texas, donde un adolescente ingresó y mató a 19 niños y dos maestras.

Los papás de los niños asesinados durante el tiroteo en una escuela de Uvalde, Texas, acusaron a la policía de no actuar a tiempo, pues tardaron una hora en entrar a la escuela. Algunos padres incluso aseguraron que fueron sometidos para evitar que entraran.

En medio del choque de versiones, los papás exigen una investigación independiente sobre el tiroteo en Texas.