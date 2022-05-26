Muere por infarto el esposo de maestra asesinada en tiroteo de Texas

Joe García, esposo de Irma García, una de las maestras asesinadas en el tiroteo de la escuela Robb, en Texas, murió de un ataque cardíaco después de enterarse de la tragedia, informaron familiares de la pareja a través de redes sociales.

La maestra y su esposo fueron pareja desde la secundaria y estuvieron casados por 24 años. Tras la muerte de ambos, dejaron huérfanos a cuatro hijos.

John Martínez, sobrino de la maestra Irma Gracía, compartió en su cuenta de Twitter la lamentable noticia de la muerte del esposo e indicó que se murió debido "al dolor".

EXTREMELY heartbreaking and come with deep sorrow to say that my Tia Irma’s husband Joe Garcia has passed away due to grief, i truly am at a loss for words for how we are all feeling, PLEASE PRAY FOR OUR FAMILY, God have mercy on us, this isn’t easy pic.twitter.com/GlUSOutRVV — john martinez ❤️‍🔥 (@fuhknjo) May 26, 2022

El joven compartió en su cuenta de Twitter, que se encontraba profundamente dolido por la muerte del esposo de su tía y pidió a las personas oraciones por la familia.

“Extremadamente desgarrador y vengo con un profundo dolor para decir que el esposo de mi tía Irma, Joe García, falleció debido al dolor, realmente no tengo palabras para decir cómo nos sentimos todos. Por favor, oren por nuestra familia, Dios tenga misericordia de nosotros. Esto no es fácil”, escribió John Martínez.

Maestra Irma García murió en tiroteo protegiendo a sus alumnos

Irma García es una de las dos maestras que murieron durante el tiroteo en la primaria Robb, en Uvalde, Texas. La docente falleció protegiendo a sus alumnos del atacante, Salavador Ramos.

El hijo de la maestra relató para una televisora estadounidense que Irma García llevaba 23 años ejerciendo la docencia en el colegio Robb, y el día del tiroteo se erigió como escudo humano para salvar a los niños. John Martínez también compartió la misma historia en sus redes sociales.

“Mi tía no lo logró, se sacrificó protegiendo a los niños en su salón de clases, les ruego que incluyan a toda mi familia en sus oraciones. Irma García es su nombre y murió como un héroe. Ella fue amada por muchos y realmente la extrañaremos”, compartió el joven en Twitter.