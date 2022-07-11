Hombre de 83 años se convierte en papá ¡Desea que su hijo lo recuerde!

En Argentina, un hombre de 83 años se convierte en papá y se graba para que su hijo lo recuerde.

Albert Cormillot se convirtió en papá a los 83 años de edad, gracias a que se sometió junto a su esposa, Estefanía Pasquini, de 35 años, a tratamientos de fertilidad.

El nuevo papá quiere disfrutar cada día al máximo junto a su pequeño bebé, pues asegura que debido a sus años no podrá ver crecer a su hijo.

Luego de que el argentino se enterara que iba a ser papá, dijo ser "consciente de sus 83 años y de que la vida no es infinita". Asegura, solo acompañará a su hijo "hasta cierto momento".

Este papá graba a diario videos y notas de voz que ha almacenado para que su hijo los vea cuando él ya no esté.

Papá a los 83 años de edad:

Hasta que eso suceda, planeo disfrutar cada día al máximo y hacer planes a corto plazo, lo que significa que disfruto cada día lo más que puedo.

Este papá, nutriólogo de profesión, tiene otros dos hijos, Adrian y Renee, ya mayores.