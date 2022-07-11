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Hombre de 83 años se convierte en papá ¡Desea que su hijo lo recuerde!

Este hombre de 83 años es papá de un bebé. Todos los días, Albert graba videos y notas de voz para que su hijo los vea cuando él ya no esté.

Hombre de 83 años se convierte en papá. ¡Quiere que su hijo lo recuerde!
Hombre de 83 años se convierte en papá. ¡Quiere que su hijo lo recuerde!|@drcormi

Escrito por: Fuerza Informativa Azteca

En Argentina, un hombre de 83 años se convierte en papá y se graba para que su hijo lo recuerde.

Albert Cormillot se convirtió en papá a los 83 años de edad, gracias a que se sometió junto a su esposa, Estefanía Pasquini, de 35 años, a tratamientos de fertilidad.

El nuevo papá quiere disfrutar cada día al máximo junto a su pequeño bebé, pues asegura que debido a sus años no podrá ver crecer a su hijo.

Luego de que el argentino se enterara que iba a ser papá, dijo ser "consciente de sus 83 años y de que la vida no es infinita". Asegura, solo acompañará a su hijo "hasta cierto momento".

Este papá graba a diario videos y notas de voz que ha almacenado para que su hijo los vea cuando él ya no esté.

Papá a los 83 años de edad:

Hasta que eso suceda, planeo disfrutar cada día al máximo y hacer planes a corto plazo, lo que significa que disfruto cada día lo más que puedo.

Este papá, nutriólogo de profesión, tiene otros dos hijos, Adrian y Renee, ya mayores.