VIDEO: Paracaidista sobrevive a ataque de tiburón

Un paracaidista logró sobrevivir al ataque de un tiburón mientras se encontraba sobre en un centro turístico de la costa de Jordania.

En redes sociales circula el video del momento del ataque del tiburón, que emergió repentinamente del agua para alcanzar al paracaidista, quien se encontraba casi a ras del Mar Rojo, en Jordania; incluso se escucha el sonido de las olas por el salto que dio el tiburón para alcanzar al hombre.

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El video fue tomado desde la embarcación donde estaba atado el paracaidista, quien realizaba parasailing, una actividad que consiste en volar en un paracaídas jalado por un bote.

Medios locales informaron que el ataque del tiburón contra el paracaidista ocurrió el viernes 25 de junio en la costa de Jordania, cuando el hombre fue sorprendido por el tiburón.

Shark attack

Jordan al aqaba pic.twitter.com/Z8GP9KCblF — Beirut007 (@Beyrouth007) June 28, 2021

Operan a paracaidista por ataque de tiburón en Jordania

Luego del ataque, el hombre fue trasladado al Hospital Militar Prince Hashem, ubicado en Jordania, para ser atendido de la pierna que logró morderle el tiburón.

Aunque el estado de salud del paracaidista se reportó como estable, medios locales indicaron que perdió un pedazo de su pierna derecha, ya que el tiburón cortó tendones, desgarró músculos y rompió algunos huesos.

Ataques de tiburón no son frecuentes en Jordania

Mohammad Qatawneh, quien trabaja en el Centro Internacional de Buceo de Aqaba en Jordania, afirmó que no es frecuente ver un ataque de tiburón como el que vivió el paracaidista, incluso aseguró que el incidente asustó al turismo.

He estado buceando durante 20 años y esta es la primera vez que escucho sobre un ataque de tiburón. Hay muchos tipos de tiburones. Tenemos tiburones de arrecife, tiburones guitarra y muchos otros tipos, pero ninguno es peligroso, explicó el buceador profesional al medio Jordan News.

Agregó que también es raro que estos animales se acerquen a la costa, donde se localizaba el paracaidista. Sin embargo, las autoridades de Jordania ya investigan el caso.

En tanto, en redes sociales, la grabación del ataque se volvió viral debido al repentino salto que dio el tiburón.

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