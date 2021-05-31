VIDEO: Pareja pelea en balcón y cae al vacío ¡se salva de milagro!

Una pareja de San Petesburgo, Rusia, vivió un momento de terror ya que mientras discutían y forcejeaban en un balcón, el barandal no aguantó su peso y se venció, causando que ambos cayeran al vacío y se estrellaran sobre el pavimento.

En videos que circulan en redes sociales, se observa a la pareja forcejeando en el balcón, pero en un momento el barandal que no aguanta y al recargarse caen hacia la calle.

El apartamento de la pareja se ubica en el segundo piso de un edificio, se calcula que, a siete metros de altura, y aunque la caída si les causó daños graves, ambos sobrevivieron.

En uno de los videos con duración de siete segundos, se observa a Olga Volkova y Yevgeny Karlagin, ambos de 35 años, mientras discutían en el balcón de su apartamento, ubicado en San Petersburgo, Rusia.

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En las imágenes captadas por un transeúnte, se ve a la pareja cayendo cuando las barandillas del balcón se aflojan y la pareja cae. Se observa que el hombre impacta de espalda, mientras que ella de un costado envuelta en una manta, y ya en el suelo se le ve muy contrariada.

El testigo de nombre Denis reportó al periódico Komsomolskaya Pravda que él caminaba "con mi colega y filmando la histórica vista de la calle. Noté lo ocurrido y comencé a disparar cuando esto sucedió. Alguien con experiencia médica estaba cerca y revisó sus pulsos, diciendo que ambos habían sobrevivido. Llamamos a una ambulancia", recordó.

Mientras el hombre estaba vestido, la mujer cayó al suelo en ropa interior envuelta en una sábana. La pareja fue trasladada de urgencia al hospital con heridas graves, pero sin lesiones que comprometan su vida.

¿Qué pasó con la pareja?

De acuerdo con algunos testimonios, Volkova y Karlagin, tienen un hijo pequeño en común y estaban discutiendo en el balcón alrededor de las 10 de la mañana del sábado cuando las barandillas no soportaron y terminaron cayendo desde un segundo piso.

La oficina del fiscal del estado de San Petersburgo está investigando si el balcón estaba en mal estado, lo que podría llevar a un juicio, ante el mal estado de la estructura del inmueble.

De acuerdo con medios locales, la pareja está estable y sin daños de consideración pese a lo aparatoso de la caída.

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