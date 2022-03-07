Pareja contrae matrimonio tras enlistarse en el ejército de Ucrania

Lesia Ivashchenko y Valerii Filimonov contrajeron matrimonio en un control militar de las afueras de Kiev, capital de Ucrania. Las imágenes del matrimonio de la pareja, ambos vestidos con uniforme del ejército, se hicieron virales en redes sociales.

Lesia Ivashchenko portó un velo de novia además de un ramo de flores mientras que Valerii Filimonov nunca dejó su mochila táctica que portaba en la espalda. El matrimonio fue efectuado por uno de sus compañeros soldados que ejerció como sacerdote de la Iglesia ortodoxa.

Se casaron en pleno conflicto entre Ucrania y Rusia

Otro de los efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, fue el encargado de tocar el bandura, un instrumento de cuerda tradicional en Ucrania, mientras que el resto de los efectivos disfrutó del peculiar momento.

Ivashchenko y Fylymonov, la pareja que contrajo matrimonio, llevan unos 20 años juntos y hasta tienen un hija de 18 años de edad, sin embargo casarse nunca había entrado en sus planes, aseguran que matrimonio oficial nunca tuvo ningún significado para ellos.

Conflicto en Ucrania hace que pareja finalmente consolide su relación

Se enrolaron juntos a las Fuerzas de Defensa de Ucrania y fue precisamente la intensidad del conflicto entre Ucrania y Rusia, lo que les hizo pensar que finalmente debían "consolidar" su relación.

Ivashchenko y Fylymonov señalaron que el reciente conflicto les hizo reconsiderar su actitud hacia el matrimonio y justo fue cuando decidieron casarse.

Un oficial de las Fuerzas Armadas de Ucrania, compartió en su cuenta de Twitter el video de la boda y señaló que la pareja forma parte de uno de los 112 batallones de la Brigada de Tropas Especiales que se encuentran en Kiev, capital de Ucrania.

Intercambiaron votos y sus anillos frente a sus compañeros soldados y frente al capellán militar.

Ukrainian reservists Lesia Ivashchenko and Valerii Filimonov have tied the knot near Kyiv ahead of the expected defence of the city from Russian troops.



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Luna de miel en Centro de Defensa Territorial de Ucrania

Lesya y Valeriy no son la única pareja de reservistas que contrajo matrimonio. Durante los primeros días del conflicto en Ucrania, una pareja de jovencitos también se hizo viral luego de que compartiera una fotografía de ellos en un búnker, poco después de haberse casado.

Yaryna Arieva y Sviatoslav Fursin, tenía planeado casarse para el día 6 de mayo (2022), pero en cuanto se enteraron del operativo militar especial que Rusia efectuaría en Ucrania, ambos decidieron adelantar todo y efectuaron su matrimonio en el monasterio San Miguel de Kiev, capital de Ucrania.

Lo hicieron en un restaurante con vista al río Dniéper, que pasa por Rusia, Bielorrusia y Ucrania hasta el Mar Negro. No tuvieron luna de miel, porque ese mismo día que se casaron, tuvieron que acudir al Centro de Defensa Territorial de Ucrania en donde se enrolaron para combatir al ejército de Rusia.