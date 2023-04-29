¿Cómo va México en paridad de género? Este es el lugar que ocupa en el mundo

Las mujeres en México han consumado importantes logros en los últimos años, estos hechos les permiten demostrar sus capacidades en todos los ámbitos sociales, donde cada día toman más decisiones y hacen escuchar su voz, pero todavía no es suficiente para alcanzar por completo la paridad de género.

En 2019, una reforma a la Constitución marcó un antes y un después en el tema de paridad de género al establecer que, la mitad de los cargos de decisión, sean para las mujeres en los tres poderes del Estado y organismos autónomos. La modificación sirvió, pero muchos insisten en que se requieren más cambios para que el avance sea real y efectivo.

Una de las formas de medir esta relevante tarea es el Índice Global de Brecha de Género que publica cada año el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), que identifica diferencias entre hombres y mujeres en Participación y Oportunidades Económicas, Logro Educativo, Salud y Supervivencia y Empoderamiento Político.

Junto a otros 145 países, México también forma parte de este análisis. Por esta razón te compartimos qué lugar ocupa nuestro país en paridad de género.

¿Qué es la paridad de género?

En México, la paridad de género es definida por el Estado como principio constitucional que se refiere a la "participación equilibrada, justa, y legal, que asegura que al igual que los hombres, las mujeres en toda su diversidad tengan una participación y representación igualitaria en la vida democrática de nuestro país".

El tema es tan relevante que, junto a la clasificación internacional de algunos organismos, la brecha de género se ha comenzado a utilizar como un indicador para medir la calidad democrática de los países.

¿Qué lugar ocupa México en paridad de género?

De acuerdo con el informe del Foro Económico Mundial México se ubica en el sitio 31 de las 146 naciones evaluadas cada año. El puntaje del país es de 76.4 puntos de 100 que mide el organismo y con ello también ocupa la cuarta posición en la región de América Latina y el Caribe (ALC).

"El mayor desafío para las mujeres en México es la igualdad de oportunidades y su participación económica. Esto responde principalmente a la brecha salarial, pues en promedio, por cada 100 pesos que percibe mensualmente un hombre, una mujer gana 86 pesos", explicó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en un comunicado sobre el Índice Global de Brecha de Género.

México logró este nivel, principalmente, por el cierre de la brecha en educación y salud, pero no ha logrado reducir la brecha en términos de representación política y económica. Esto, penosamente, crea un ambiente en el que las mujeres deben seguir enfrentando resistencias y hechos que, en algunos casos, terminan en violencia política contra las mujeres por razón de género.

Los 10 países que más han reducido la brecha de género

El Índice Global de Brecha de Género más reciente, publicado en 2022, refiere que Islandia, por tercer año consecutivo, es el país con el menor nivel de brecha de género.

El resto del "top ten" está integrado por estos países:

